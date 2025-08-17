Núbia de Oliveira Silva ganha Meia Maratona do Rio e é campeã sul-americana
A brasileira Núbia de Oliveira Silva venceu a 27ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, realizada neste domingo, com o tempo de 1h16min08s e conquistou o título sul-americano. No masculino, o campeão continental foi Fábio Jesus Correia (1h02min09s), que ficou em segundo no geral, atrás do queniano Nahason Kipsang (1h01min38s).
"Ser campeã sul-americana em nosso país é motivo de honra e gratificação, após muito suor derramado e coragem. Foi uma prova com muita oscilação de ritmo, mas Deus me deu força e consegui ser campeã. Faltando três quilômetros, corri com o coração, numa prova totalmente de superação", disse Núbia, que é atleta do Praia Clube-CEMIG-Exército Futel.
"Agradeço aos que torceram por mim, minha Bahia, a todos que passam esse carinho imenso. Hoje bicampeão sul-americano de meia maratona, com excelente resultado. Mostra que a gente está no caminho certo. É muita dedicação, muito esforço", afirmou Fábio Jesus Correia (Kiatleta-SP), campeão continental também e 2024.
O Brasil ficou com o título por equipes da meia maratona, seguido por Colômbia e Uruguai. Nos 5 km, os campeões sul-americanos foram Tatiane Raquel da Silva (16min18s) e Walace Evangelista Caldas (14min24s).
Na milha, o Brasil foi campeão e vice sul-americano no naipe feminino. Jully Ferreira da Silva Abrão levou a medalha de ouro e foi bi continental (4min41s), com Mirelle Leite da Silva (4min52s) na sequência.
Na milha masculina, o Brasil levou ouro, prata e bronze no Sul-Americano. Os três primeiros foram André Carlos Souza Sales (3min59s), Guilherme Kurtz (4min00) e Thiago do Rosário André (4min01s).
Meia Maratona
Feminino
Nubia de Oliveira Silva (Brasil) - 01h16min08s
Ayelu Lema Deme (Nova Flor Esportes) - 01h16min14s
Emily Chebet (África Team) - 01h16min28s
Naum Jepchirchir (ACORP ) - 01h16min47s
Larissa Marcelle Moreira Quintão (Brasil) - 01h17min07s
Masculino
Nahason Kipsang - 1h01min38s
Fábio Jesus Correia (Brasil) - 01h02min09s
Luis Miguel Masabanda Ojeda - 01h02min52s
Johnatas de Oliveira Cruz (Brasil) - 01h03min04s
Mark Kiptoo - 01h03min10s