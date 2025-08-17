Novo campeão, Khamzat Chimaev abre como favorito nas apostas contra Borralho e Imavov

Recém-coroado como campeão peso-médio (84 kg) do UFC, após destronar Dricus du Plessis no último sábado (16), Khamzat Chimaev ainda não tem sua primeira defesa de título programada, mas as casas de apostas já lançaram as 'odds' (probabilidades) para potenciais confrontos contra os dois principais candidatos à vaga de próximo adversário do russo: o brasileiro Caio Borralho e o francês Nassourdine Imavov. E em ambos os casos, o 'Lobo' - como o checheno é conhecido - desponta como franco favorito.

De acordo com o site especializado 'BetOnline.ag', Chimaev aparece com a odd inicial -500 para o possível confronto contra Borralho. Assim, para lucrar 100 dólares com uma vitória do russo sobre o atleta da 'Fighting Nerds', o apostador precisaria desembolsar a quantia de 500 dólares. Por sua vez, o brasileiro surge como azarão, com a odd +375, que garante um retorno de 375 dólares por cada 100 dólares apostados no caso de um triunfo de Caio.

Já o mercado de apostas inaugural da potencial disputa entre Khamzat e Nassourdine indica um favoritismo ainda maior para o campeão. Para este combate, Chimaev surge com a odd -550, enquanto o russo naturalizado francês aparece como zebra, com a odd +400. Com isso, um apostador lucraria 400 dólares se investisse 100 dólares na vitória de Imavov, enquanto um triunfo do 'Lobo' só renderia 100 dólares de retorno caso alguém apostasse 550 dólares.

Duelo pela vaga de desafiante

Membros da elite da divisão, Caio Borralho e Nassourdine Imavov se enfrentam no dia 6 de setembro, na luta principal do UFC Paris, na França. O vencedor deste duelo, muito provavelmente, deve se credenciar para a próxima disputa pelo cinturão peso-médio da organização, diante do novo campeão Khamzat Chimaev.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok