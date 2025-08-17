Neymar sofre pior derrota da carreira, chora e desabafa: 'Foi uma m...'
Aos prantos, Neymar deixou o campo do Morumbis com uma dura marca negativa: com o 6 a 0 do Vasco sobre o Santos hoje à tarde, pelo Campeonato Brasileiro, ele sofreu sua pior derrota da carreira.
Foi uma merda, foi uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo tem que colocar a cabeça no travesseiro, ir para sua casa e pensar no que quer fazer, porque a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos no campo hoje, acho que não precisa nem entrar em campo quarta-feira
Neymar
Não estava no 7 a 1
Apesar de ter feito parte da campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, Neymar não estava no fatídico 7 a 1 para a Alemanha. O craque sofreu uma lesão nas quartas de final, contra a Colômbia, que o tirou da competição.
Anteriormente, as piores derrotas de Neymar foram duas goleadas por 4 a 0. Uma na final do Mundial de 2011, pelo Santos, contra o Barcelona, e outra na Liga dos Campeões, para o PSG, quando já defendia o time espanhol.
Neymar é consolado por Fernando Diniz
Neymar chorou copiosamente após o apito final no Morumbis. Totalmente desolado, ele encontrou no técnico do Vasco, Fernando Diniz, um ombro amigo para soltar suas lágrimas.
O treinador vascaíno trabalhou com o jogador na seleção brasileira e manteve uma boa relação com o craque. Em seguida, Neymar seguiu em direção ao vestiário sem falar com ninguém.
Marcas negativas também para o Santos
Esse foi o placar mais elástico da história do confronto entre Santos e Vasco. Anteriormente, cada time já havia tido uma goleada por 5 a 1.
Além disso, o Peixe também sofreu a pior derrota como mandante na história do Campeonato Brasileiro. Antes o placar mais acachapante em casa foi 4 a 0.