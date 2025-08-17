Topo

Esporte

Neymar recebe terceiro amarelo e desfalca o Santos contra o Bahia

17/08/2025 17h02

O Santos ganhou um desfalque de peso para o compromisso diante do Bahia, válido pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Neymar, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo deste domingo contra o Vasco, no Morumbis, e será ausência no Peixe para a próxima rodada do torneio nacional.

Neymar foi advertido com o cartão amarelo aos 39 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 se envolveu em um lance de possível falta em Nuno Moreira. Depois, recebeu o cartão por ter reclamado da jogada com o árbitro Ramon Abatti Abel.

O camisa 10, assim, será ausência para a partida contra o Bahia, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Na atual temporada, Neymar soma seis gols e três assistências em 18 partidas pelo Santos, sendo 14 como titular.

Para a posição de Neymar, o Santos conta com Rollheiser. O atleta começou o jogo contra o Vasco no banco, mas a tendência é que, sem o camisa 10, o argentino possa assumir a vaga.

Para o confronto, a expectativa é que o Peixe possa recuperar o volante Willian Arão, que está evoluindo na fase final do processo de transição física. Já o zagueiro João Basso, até o momento, é dúvida. Ele também está em transição após lesão muscular na coxa.

