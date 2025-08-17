Neymar ganha homenagem no Morumbis após atingir 250 jogos pelo Santos; confira

Neymar viveu um momento especial pouco antes da bola rolar para o confronto entre Santos e Vasco. Após o fim do aquecimento, o camisa 10 foi homenageado no campo do Morumbis, palco da partida deste domingo, por ter completado 250 jogos com a camisa do Alvinegro Praiano.

O craque recebeu uma camisa personalizada com o número 250 para simbolizar a quantidade de jogos atingidos, além de uma placa comemorativa das mãos do ídolo Edu e do garoto Kauan Basile, promessa das categorias de base do Peixe. O atacante mostrou a camisa para a torcida, agradeceu e foi ovacionado pelos torcedores presentes.

Neymar atingiu a marca especial na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no último domingo, em pleno Mineirão. Na ocasião, o camisa 10 foi titular e só deixou o gramado nos acréscimos da etapa final, quando o Peixe já estava com o bom resultado em mãos.

Com a presença do #ÍdoloEterno Edu, do #MeninoDaVila Kauan Basile e do torcedor Bruninho, que viralizou com uma foto marcante no Mineirão, o Príncipe @NeymarJr foi homenageado pelos seus 2??5??0?? jogos com o #MantoSagrado! ? pic.twitter.com/pu0Z503fts ? Santos FC (@SantosFC) August 17, 2025

Neymar enfim tem conseguido embalar uma sequência de jogos pelo Santos. O astro sofreu com lesões no início de sua segunda passagem na equipe, mas aprimorou a forma física e já vai para sua sétima partida consecutiva como titular do Alvinegro Praiano.

O camisa 10 voltou ao Peixe após 12 anos e foi anunciado no fim de janeiro deste ano. Na atual temporada, o astro soma seis gols e três assistências em 18 partidas, sendo 14 como titular.

No total, em suas seis temporadas pelo Santos, Neymar já marcou 145 gols em 250 jogos, sendo o maior artilheiro do Peixe no século XXI. O craque soma seis títulos com a camisa do Alvinegro Praiano: três Paulistas (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012).