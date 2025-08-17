Neymar chora após goleada sofrida pelo Santos: "Muita vergonha"

Astro do Santos, Neymar sentiu muito a goleada sofrida pelo Peixe neste domingo, contra o Vasco, em pleno Morumbis. O craque caiu no choro depois do apito final após a dura derrota de 6 a 0, em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar sentou no gramado do Morumbis após o fim da partida e escondeu o rosto. Alguns companheiros até tentaram levantar o craque, mas ele recusou as tentativas dos companheiros de equipe.

"Vergonha. Decepcionado totla com nosso jogo. Torcida está no direito de fazer todo tipo de protesto. Novamente sem chegar às vias de fato. Mas xingar, ofender... está no direito. É um sentimento de muita vergonha. Nunca tinha passado isso na minha vida. E infelizmente aconteceu", lamentou.

"O choro é de raiva, de tudo. Infelizmente não consegui ajudar de todas as formas. Enfim, foi uma m****. É essa a realidade", prosseguiu o craque.

Em meio às lágrimas, Neymar foi amparado, enfim, pelo técnico Fernando Diniz, do Vasco. O treinador notou a tristeza do camisa 10 e abraçou o atacante santista, servindo como um 'ombro amigo' para o craque.

Neymar chora após goleada do Vasco sobre o Santos

A derrota amarga deste domingo resultou na queda do técnico Cleber Xavier do comando do Santos. O treinador foi demitido após a péssima apresentação da equipe no Morumbis. Ele deixa o cargo com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas em 15 jogos.

"Resumindo tudo, foi uma m****, uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todos têm que colocar a cabeça no travesseiro em suas casas e pensar no que têm que fazer", concluiu Neymar.

Com o resultado, o Santos de Neymar viu a sequência de duas vitórias consecutivas chegar ao fim. O Peixe, inclusive, voltou a ser assombrado pela zona de rebaixamento e aparece, agora, na 15ª colocação, com 21 pontos. Do outro lado, o Vasco deixou o Z4 e subiu para a 16ª posição, alcançando os 19 pontos.

O Santos, agora, retorna aos gramados apenas no próximo fim de semana. O Alvinegro Praiano visita o Bahia neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em compromisso válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.