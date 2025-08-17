Topo

Esporte

Náutico bate o Anápolis e garante vaga antecipada ao quadrangular da Série C

17/08/2025 22h04

O Náutico garantiu a classificação ao quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo. O Timbu triunfou sobre o Anápolis por 1 a 0, no Estádio dos Aflitos, em Recife, em duelo válido pela 17ª rodada da Série C do Brasileirão. Igor Bolt marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, além da classificação antecipada, a equipe pernambucana assume a vice-liderança da competição, agora com 32 pontos, quatro a menos que o líder Caxias. Já o Anápolis permanece na 16ª posição, com 19 unidades.

Ambos os times voltam a campo no próximo fim de semana pela Série C. O Náutico visita o São Bernardo no estádio Primeiro de Maio, às 17h (de Brasília), no sábado. Enquanto o Anápolis enfrenta o Londrina no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, às 16h30, no domingo.

O gol do jogo

O gol da vitória do Náutico saiu aos 32 minutos do segundo tempo. Vinícius arrancou pela esquerda e cruzou na medida para Igor Bolt, que empurrou de peito para o fundo das redes para dar a vitória ao Náutico.

Confira outros resultados da Série C neste domingo:

Brusque 1 x 2 Londrina

Sao Bernardo 0 x 3 Figueirense

Confianca 1 x 0 Floresta EC

