Nantes x PSG: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Francês

17/08/2025 08h00

O PSG inicia sua caminhada no Campeonato Francês neste domingo. O atual campeão visita o Nantes, no estádio La Beaujoire, às 15h45 (de Brasília), pela primeira rodada do torneio.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da CazéTV (Youtube).

Prováveis escalações

Nantes: Lopez, Amian, Awazien, Tati e Cozza; Leroux, Coquelin e Lepenant; Abline, Guirassy e Mohamed

Técnico: Luís Castro.

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembelé

Técnico: Luís Enrique.

Arbitragem

Benoit Bastien será o árbitro do confronto.

