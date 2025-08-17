Nantes x PSG: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Francês
O PSG inicia sua caminhada no Campeonato Francês neste domingo. O atual campeão visita o Nantes, no estádio La Beaujoire, às 15h45 (de Brasília), pela primeira rodada do torneio.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da CazéTV (Youtube).
Prováveis escalações
Nantes: Lopez, Amian, Awazien, Tati e Cozza; Leroux, Coquelin e Lepenant; Abline, Guirassy e Mohamed
Técnico: Luís Castro.
PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembelé
Técnico: Luís Enrique.
Arbitragem
Benoit Bastien será o árbitro do confronto.