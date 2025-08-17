Milan vence time da segunda divisão na estreia oficial de Modric

Com seus melhores jogadores em campo, o Milan bateu o Bari, da segunda divisão, por 2 a 0 neste domingo, pela Copa da Itália. Os gols da equipe rubro-negra foram marcados por Rafael Leão, no primeiro tempo, e Christian Pulisic, no início da segunda etapa. A partida foi realizada no lendário estádio San Siro.

O Milan venceu o duelo de forma tranquila, sem levar grandes sustos. O duelo contra o Bari ainda marcou a estreia oficial do croata Luka Modric, ex-Real Madrid, que entrou em campo aos 21 minutos do segundo tempo e entregou um bom cartão de apresentação aos torcedores em Milão.

Agora, o Milan avança para a fase de 16 avos de final da Copa da Itália. O próximo adversário da equipe ainda não está definido, muito menos o horário e a data da fase seguinte da competição. O Bari está eliminado e seguirá apenas disputando a Série B.

O Milan estreia no Campeonato Italiano no próximo sábado (23), quando receberá o Cremonese, às 15h45 (de Brasília). Depois, a equipe visitará o Lecce, no dia 29.

Veja outros resultados da Copa da Itália neste domingo: