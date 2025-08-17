Topo

Esporte

Na estreia de Estêvão no Inglês, Chelsea empata com Crystal Palace

17/08/2025 11h57

Neste domingo, no Stamford Bridge, o Chelsea empatou sem gols com o Crystal Palace, pela primeira rodada desta temporada do Campeonato Inglês. O duelo marcou também a estreia de Estêvão, ex-Palmeiras, na competição nacional da Inglaterra. O jovem de 18 anos entrou em campo aos 8 minutos da etapa final.

As arquibancadas do estádio dos mandantes estava recheada de presenças ilustres. O ex-jogador do Chelsea Eden Hazard e o ídolo brasileiro Romário estavam acompanhando o duelo no local.

Diante do empate, os atuais campeões do mundo iniciam o Campeonato Inglês com um ponto conquistado. Da mesma forma, o Crystal Palace larga com uma unidade na competição.

O próximo compromisso do Chelsea acontece na próxima sexta-feira (22), às 16h (de Brasília), quando visita o West Ham, no London Stadium, pela segunda rodada do Inglês. O Crystal Palace, por sua vez, na quinta-feira (21), às 16h, recebe o Fredrikstad, da Noruega, no Selhurst Park, pelos playoffs da Conference League.

Chelsea x Crystal Palace: o jogo

No primeiro tempo, Eze, do Palace, teve um gol anulado aos 12 minutos. O camisa 10 cobrou uma falta com precisão, mas o gol foi anulado pelo VAR devido a um impedimento de Guéhi, que participou da jogada. Mateta, por sua vez, parou em grande defesa de Sánchez, enquanto o Chelsea tentava o placar em escanteios e finalizações de fora da área.

O grande momento veio aos 8 minutos do segundo tempo com a entrada de Estêvão pelo Chelsea. O jovem brasileiro foi ovacionado por todos os torcedores e levou velocidade e criatividade ao ataque. Em uma jogada, a joia driblou Mitchell e cruzou para Pedro Neto, que desperdiçou a chance.

Estêvão voltou a participar aos 20 minutos. Palmer lançou da esquerda e, após desvio da defesa, a bola ficou com o brasileiro dentro da área. O ex-palmeirene, porém, perdeu o controle, avançou pela esquerda e acabou finalizando por cima da meta.

Em casa, Nottingham Forest bate Brentford sem sustos

No mesmo horário, o Nottingham Forest venceu o Brentford por 3 a 1, no City Ground. Os gols da equipe mandante foram cravados por Chris Wood (duas vezes) e Dan Ndoye - todos na etapa incial. No segundo tempo, na reta final do duelo, Igor Thiago marcou o gol de honra dos visitantes.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Onde vai passar Internacional x Flamengo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Chelsea e Crystal Palace não saem do zero em estreia de Estêvão no Inglês

Na estreia de Estêvão no Inglês, Chelsea empata com Crystal Palace

Dana White entra na brincadeira após Carlos Prates fumar na coletiva do UFC 319

Carlos Miguel desembarca em São Paulo para reforçar o Palmeiras: "Estou motivado"

Jogo do Palmeiras hoje (17) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Manchester United x Arsenal pelo Inglês: veja onde assistir

Atlético-PI faz história e conquista o Brasileirão feminino A3 em Teresina

Luxemburgo critica Neymar e sugere trilha para seleção: 'Ego maior que ele'

Rogério Ceni amplia bom retrospecto recente contra o Corinthians após triunfo; veja

Carlos Miguel chega em SP rumo ao Palmeiras: 'Futebol não espera o amanhã'