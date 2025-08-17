Na estreia de Estêvão no Inglês, Chelsea empata com Crystal Palace

Neste domingo, no Stamford Bridge, o Chelsea empatou sem gols com o Crystal Palace, pela primeira rodada desta temporada do Campeonato Inglês. O duelo marcou também a estreia de Estêvão, ex-Palmeiras, na competição nacional da Inglaterra. O jovem de 18 anos entrou em campo aos 8 minutos da etapa final.

As arquibancadas do estádio dos mandantes estava recheada de presenças ilustres. O ex-jogador do Chelsea Eden Hazard e o ídolo brasileiro Romário estavam acompanhando o duelo no local.

Diante do empate, os atuais campeões do mundo iniciam o Campeonato Inglês com um ponto conquistado. Da mesma forma, o Crystal Palace larga com uma unidade na competição.

O próximo compromisso do Chelsea acontece na próxima sexta-feira (22), às 16h (de Brasília), quando visita o West Ham, no London Stadium, pela segunda rodada do Inglês. O Crystal Palace, por sua vez, na quinta-feira (21), às 16h, recebe o Fredrikstad, da Noruega, no Selhurst Park, pelos playoffs da Conference League.

Chelsea x Crystal Palace: o jogo

No primeiro tempo, Eze, do Palace, teve um gol anulado aos 12 minutos. O camisa 10 cobrou uma falta com precisão, mas o gol foi anulado pelo VAR devido a um impedimento de Guéhi, que participou da jogada. Mateta, por sua vez, parou em grande defesa de Sánchez, enquanto o Chelsea tentava o placar em escanteios e finalizações de fora da área.

O grande momento veio aos 8 minutos do segundo tempo com a entrada de Estêvão pelo Chelsea. O jovem brasileiro foi ovacionado por todos os torcedores e levou velocidade e criatividade ao ataque. Em uma jogada, a joia driblou Mitchell e cruzou para Pedro Neto, que desperdiçou a chance.

Estêvão voltou a participar aos 20 minutos. Palmer lançou da esquerda e, após desvio da defesa, a bola ficou com o brasileiro dentro da área. O ex-palmeirene, porém, perdeu o controle, avançou pela esquerda e acabou finalizando por cima da meta.

Em casa, Nottingham Forest bate Brentford sem sustos

No mesmo horário, o Nottingham Forest venceu o Brentford por 3 a 1, no City Ground. Os gols da equipe mandante foram cravados por Chris Wood (duas vezes) e Dan Ndoye - todos na etapa incial. No segundo tempo, na reta final do duelo, Igor Thiago marcou o gol de honra dos visitantes.