Mirassol x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Mirassol e Cruzeiro fecham a 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, no estádio Campos Maia. A bola rola para o confronto a partir das 20h (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Mirassol x Cruzeiro ao vivo?

TV fechada: Sportv

Pay-per-view: Premiere

Streaming: Globoplay

Como chega o Mirassol ao confronto

O Mirassol mira seguir na parte de cima da tabela. O time do interior paulista faz grande campanha e ocupa a sétima colocação, com 28 pontos conquistados um a menos que o São Paulo, primeiro time do G6.

Recentemente, a equipe comandada por Rafael Guanaes viu chegar ao fim uma série de nove jogos de invencibilidade na competição. No último dia 9, o Mirassol perdeu para o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã.

Para o confronto contra o Cruzeiro, o treinador não conta com o zagueiro João Victor, que cumpre suspensão após tomar o terceiro cartão amarelo na última rodada. Gabriel Knesowitsch deve ocupar o lugar do jogador.

Como chega o Cruzeiro ao confronto

Já o Cruzeiro busca igualar a pontuação do Flamengo para recuperar a liderança do Brasileiro. No momento, o time de Leonardo Jardim ocupa a segunda posição, com 37 pontos, três a menos que o Rubro-Negro, que joga contra o Internacional na noite deste domingo.

Em seu último compromisso, a Raposa perdeu de virada para o Santos, por 2 a 1, em pleno Mineirão. Antes da derrota, a equipe celebrou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o CRB, por 2 a 0.

O Cruzeiro chega desfalcado para a partida. O lateral Kaiki Bruno e os volantes Lucas Romero e Christian receberam o terceiro amarelo contra o Santos e não estão à disposição de Jardim.

Histórico de confronto entre Mirassol e Cruzeiro

Mirassol e Cruzeiro se enfrentaram apenas uma vez. Em jogo válido pelo primeiro turno da atual edição do Brasileiro, o time mineiro venceu a equipe paulista por 2 a 1, no Mineirão.

Prováveis escalações

MIRASSOL: Walter; Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura, Negueba, Gabriel e Edson Carioca; Chico da Costa.



Técnico: Rafael Guanaes.

CRUZEIRO: Cássio; Jonathan, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Matheus Henrique, Lucas Silva, Matheus Pereira, Eduardo e Wanderson; Kaio Jorge.



Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem de Mirassol x Cruzeiro

Árbitro : Bruno Arleu de Araújo

: Bruno Arleu de Araújo Assistentes : Luiz Cláudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira Esposito

: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira Esposito VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Ficha técnica de Mirassol x Cruzeiro