Mirassol x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
Mirassol e Cruzeiro fecham a 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, no estádio Campos Maia. A bola rola para o confronto a partir das 20h (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Mirassol x Cruzeiro ao vivo?
- TV fechada: Sportv
- Pay-per-view: Premiere
- Streaming: Globoplay
Como chega o Mirassol ao confronto
O Mirassol mira seguir na parte de cima da tabela. O time do interior paulista faz grande campanha e ocupa a sétima colocação, com 28 pontos conquistados um a menos que o São Paulo, primeiro time do G6.
Recentemente, a equipe comandada por Rafael Guanaes viu chegar ao fim uma série de nove jogos de invencibilidade na competição. No último dia 9, o Mirassol perdeu para o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã.
Para o confronto contra o Cruzeiro, o treinador não conta com o zagueiro João Victor, que cumpre suspensão após tomar o terceiro cartão amarelo na última rodada. Gabriel Knesowitsch deve ocupar o lugar do jogador.
Como chega o Cruzeiro ao confronto
Já o Cruzeiro busca igualar a pontuação do Flamengo para recuperar a liderança do Brasileiro. No momento, o time de Leonardo Jardim ocupa a segunda posição, com 37 pontos, três a menos que o Rubro-Negro, que joga contra o Internacional na noite deste domingo.
Em seu último compromisso, a Raposa perdeu de virada para o Santos, por 2 a 1, em pleno Mineirão. Antes da derrota, a equipe celebrou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o CRB, por 2 a 0.
O Cruzeiro chega desfalcado para a partida. O lateral Kaiki Bruno e os volantes Lucas Romero e Christian receberam o terceiro amarelo contra o Santos e não estão à disposição de Jardim.
Histórico de confronto entre Mirassol e Cruzeiro
Mirassol e Cruzeiro se enfrentaram apenas uma vez. Em jogo válido pelo primeiro turno da atual edição do Brasileiro, o time mineiro venceu a equipe paulista por 2 a 1, no Mineirão.
Prováveis escalações
MIRASSOL: Walter; Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura, Negueba, Gabriel e Edson Carioca; Chico da Costa.
Técnico: Rafael Guanaes.
CRUZEIRO: Cássio; Jonathan, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Matheus Henrique, Lucas Silva, Matheus Pereira, Eduardo e Wanderson; Kaio Jorge.
Técnico: Leonardo Jardim.
Arbitragem de Mirassol x Cruzeiro
- Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
- Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira Esposito
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Ficha técnica de Mirassol x Cruzeiro
- Jogo: Mirassol x Cruzeiro
- Horário: 20 horas (de Brasília)
- Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)
- Campeonato: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Onde assistir: Sportv, Premiere e Globoplay