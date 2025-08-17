Topo

Milan x Bari: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa da Itália

17/08/2025 08h00

O Milan estreia na Copa Itália desta temporada contra o Bari, neste domingo. O confronto será às 16h45 (de Brasília), em San Siro.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Sportynet

Prováveis escalações

Milan: Maignan, Coubis, Tomori e Terracciano; Musah, Ricci, Fofana e Bartesaghi; Loftus-Cheek, Saelemaekrs e Rafael Leão

Técnico: Massimiliano Allegri.

Bari: Radunovic, Pucino, Vicari e Mantovani; Oliveri, Maita, Benali e Obaretín; Bonfanti, Dorval e Lasagna

Técnico: Fabio Caserta.

Arbitragem

Não divulgado.

