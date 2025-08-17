Melhor visitante, Palmeiras tenta 1ª vitória no Nilton Santos desde "virada histórica" no Brasileiro de 2023

O Palmeiras entra em campo neste domingo para encarar o Botafogo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), onde o Verdão não vence desde a "virada histórica" no Brasileirão de 2023.

Na oportunidade, o Verdão bateu o Glorioso em uma virada que marcou a campanha campeã do bicampeonato consecutivo do Palmeiras. O duelo foi válido pela 31ª rodada do torneio nacional daquela temporada.

Naquela ocasião, o time carioca abriu 3 a 0, ainda no primeiro tempo, mas viu o Verdão reagir e fazer 4 a 3 no último lance do jogo, com Weverton ainda defendendo um pênalti. O resultado fez parte de uma sequência que permitiu a arrancada do Palmeiras no Brasileirão daquele ano em que o Botafogo chegou a abrir 14 pontos de vantagem na liderança.

A partir daí, Botafogo e Palmeiras acirraram a rivalidade e travaram duelos quentes e de quesitos decisivos, como em oitavas de Libertadores. Desde então, o Verdão disputou dois jogos na casa do Fogão e não venceu mais. Foram duas derrotas: uma pelo Brasileiro de 2024 (1 a 0) e outra pela ida das oitavas da Libertadores de 2024 (2 a 1).

O Palmeiras tem o aproveitamento como visitante no campeonato, com 79,17%. São seis vitórias (Sport, Internacional, Fortaleza, Vasco, Red Bull Bragantino e Fluminense), um empate (Vitória) e uma derrota (Cruzeiro) em oito jogos, seguido pelo Flamengo, com 58,33%.

A equipe comandada por Abel Ferreira também é a única a marcar pelo menos um gol em 100% dos jogos fora de casa.

O Palmeiras está embalado no Campeonato Brasileiro e defende uma invencibilidade de seis jogos no torneio. No momento, o Verdão ocupa o terceiro lugar, com 36 pontos conquistados.