Mattos vê goleada como "tragédia", pede perdão à torcida e coloca Santos no mercado por novo técnico

A goleada sofrida por 6 a 0 para o Vasco, no Morumbis, surtiu efeitos imediatos no Santos. O técnico Cleber Xavier foi demitido do comando do Peixe e não concedeu a famosa entrevista coletiva pós-jogo. A responsabilidade ficou sob os ombros do executivo de futebol Alexandre Mattos, que fez um pronunciamento à imprensa.

Mattos afirmou que desculpas não eram suficientes e se disse envergonhado pelo resultado deste domingo pelo Campeonato Brasileiro. A demissão de Cleber Xavier foi praticamente imediata, mas os membros da comissão técnica, como o auxiliar Matheus Bacchi e o preparador Fabio Mahseredjian permanecerão no clube.

O Santos, agora, irá avaliar o mercado em busca de um novo treinador. Alguns técnicos estão livres, como são os casos de Jorge Sampaoli, que já chegou até a ser sondado pelo Peixe e tende a ser alvo novamente, e de Juan Pablo Vojvoda, que deixou o Fortaleza recentemente.

"Olha, é difícil até falar alguma coisa pela vergonha que estamos sentido. É difícil até de pedir desculpas ao torcedor, temos que pedir perdão. Foi uma derrota completamente fora do padrão de como entendemos a grandeza do clube. Vai acarretar em algumas mudanças, entre elas a saída do Cleber. Fazemos aqui um agradecimento a ele. A comissão continua, Matheus, Vinicius, Fábio, enfim. Vamos agora analisar o mercado, diferente do que muitos falaram de que já tinha acertado aqui e ali. Agora, o Santos vai de verdade ao mercado", disse Mattos.

O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier. O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira. pic.twitter.com/gbzTQj3kYe ? Santos FC (@SantosFC) August 17, 2025

O Santos perdeu o primeiro tempo por 1 a 0 e começou o segundo tempo com duas oportunidades claras de gol. Após o segundo gol do Vasco, porém, o Peixe sentiu. A partir daí, o Cruzmaltino se impôs totalmente e marcou um gol atrás de outro, aproveitando a brusca queda de rendimento do time santista.

Com o resultado, o Santos viu a sequência de duas vitórias consecutivas chegar ao fim. O Peixe, inclusive, voltou a ser assombrado pela zona de rebaixamento e aparece, agora, na 15ª colocação, com 21 pontos. Do outro lado, o Vasco deixou o Z4 e subiu para a 16ª posição, alcançando os 19 pontos.

"Mais uma vez, pedir perdão à torcida em nome do grupo, em nome da diretoria. Eu particularmente estou envergonhado e senti que todos estão. Precisamos trabalhar muito. Remamos muito para o Santos colocar um pouco a cabeça fora d'água na tabela e agora retornamos tudo de novo. Vamos ter que trabalhar mais e buscar novamente essa retomada, que é o que estamos tentando desde a minha chegada", avaliou.

"Sem dúvida alguma um jogo péssimo, em todos os sentidos, e que nunca mais pode acontecer. Não sou daqueles que falam que temos que esquecer. Temos que lembrar para que nunca mais ocorra nada parecido. O Santos não pode e não vai, jamais admitir, uma situação tão lamentável de resultados, de tudo, falta de intensidade, falta de tudo num jogo que acarretou nessa tragédia", concluiu o diretor.

O Santos, agora, tem algum tempo para recolher os cacos, uma vez que volta a campo somente no próximo fim de semana. O Peixe viaja a Salvador para enfrentar o Bahia, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.