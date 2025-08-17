Lucas marca pela primeira vez após retorno e cria 'dúvida boa' para Crespo na Libertadores

Lucas viveu uma bonita noite na Ilha do Retiro no último sábado. Retornando gradualmente após uma lesão no joelho, o camisa 7 do São Paulo foi novamente acionado pelo técnico Hernán Crespo e descontou para o Tricolor, abrindo caminho para a equipe buscar o empate em 2 a 2 com o Sport na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante do São Paulo entrou no lugar de Rodriguinho ainda no intervalo. A entrada de um líder como Lucas, que assumiu a braçadeira de capitão, renovou as esperanças do Tricolor. E foi dele o gol que iniciou a reação são-paulina, quando mostrou bom posicionamento para ganhar de cabeça em escanteio e marcar o primeiro da equipe.

Esse foi o primeiro gol de Lucas após o retorno aos gramados. O camisa 7 ainda quebrou um jejum de sete meses sem balançar as redes. O último tento do jogador havia sido no dia 01 de fevereiro, quando marcou contra o Santos na derrota do São Paulo por 3 a 1, fora de casa, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

"[Estou] 75, 85% [pronto]. Ainda tenho um pouco de dor, ainda falta um pouco de ritmo, confiança. Mas não é fácil. Ficar parado tanto tempo assim é difícil", afirmou Lucas em entrevista à Cazé TV após o jogo contra o Sport.

Lucas está voltando aos gramados aos poucos. O atacante chegou a retornar no início de maio, mas não conseguiu ter sequência e precisou ficar parado por cerca de três meses devido a um problema no joelho direito. Agora, ele vem ganhando mais minutos a cada partida - processo importante para que não haja nenhum tipo de recaída.

Contra o Vitória, por exemplo, Lucas disputou cerca de 13 minutos. Depois, na última terça-feira, o atacante foi acionado um pouco antes pelo técnico Hernán Crespo e esteve em campo por volta de 30 minutos. Já no último sábado, diante do Sport, ganhou 45 minutos em campo.

Se sentindo bem fisicamente, Lucas já expressou, em outras ocasiões, o desejo de ser titular do São Paulo no confronto decisivo das oitavas de final da Libertadores, marcado para esta terça-feira. O jogador pode ter criado uma dúvida boa para Crespo, que conta com outras opções de qualidade no ataque.

Quando questionado sobre uma possível titularidade de Lucas, Crespo foi direto. O treinador se mostrou feliz pelo gol do camisa 7 e afirmou que o atacante tem chances de sair jogando, assim como os demais atletas do elenco.

"[Tem chance de ser titular] como todos. Estou contente por ele, porque fez gol depois de muito tempo e porque conseguiu [mais] minutos em campo. Todos têm a possibilidade de serem titulares", disse o treinador.

Titular ou não, Lucas Moura não esconde o desejo de vestir a camisa do São Paulo em mais uma noite de Libertadores. O atacante destacou a importância do duelo, prometeu muita entrega do elenco tricolor e espera ver o Morumbis lotado mais uma vez.

"Agora que já passou contra o Sport, eu posso falar que esse jogo é o mais importante. É o jogo do ano para nós. Oitavas de final de Libertadores, em casa. É desde já começar a se preparar, descansar, começar a trabalhar para esse jogo. O que podemos prometer é muita entrega, muita dedicação. Sabemos o quão importante essa competição é para o São Paulo e para nós é igual, porque todo jogador sonha em jogar Libertadores, sonha em pisar no Morumbis em uma noite de Copa. Estamos muito motivados e esperamos o Morumbis daquele jeito que o torcedor sabe fazer", concluiu Lucas.

Com Lucas à disposição, o Tricolor recebe o Atlético Nacional-COL nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com o empate sem gols na ida, a equipe são-paulina precisa de uma vitória simples para avançar às quartas. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.