Pan Jr. dia 9: Brasil é campeão na vela e bate EUA na decisão do rúgbi 7

Lucas Fonseca, medalhista de ouro na fórmula Kite, e Gustavo Kiessling, bronze na Classe ILCA7, nos Jogos Pan Júnior - Simone Marinho/COB
Lucas Fonseca, medalhista de ouro na fórmula Kite, e Gustavo Kiessling, bronze na Classe ILCA7, nos Jogos Pan Júnior - Simone Marinho/COB
Alexandre Araújo
Do UOL, em Assunção (PAR)

17/08/2025 22h01

O Brasil terminou o dia com mais oito medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, Paraguai. A delegação verde e amarela conquistou ouro no rúgbi sevens, na vela e maratona aquática.

O país tem, agora, 118 medalhas no quadro, com 55 ouros, 27 pratas e 26 bronzes. A Colômbia ocupa a segunda colocação, com 21 ouros, 16 pratas e 22 bronzes, 59 no total.

Ouro no rúgbi 7

O Brasil alcançou o topo do pódio no rúgbi sevens. As "yarinhas", como o time é conhecido — referência à "Yara", apelido da seleção principal da modalidade — venceu os Estados Unidos por 17 a 7 na decisão.

Ouro, prata e bronze

Na Maratona aquática, o Brasil subiu ao pódio três vezes para buscar um ouro, uma prata e um bronze.

Cibelle Jungblut foi a campeã da prova de 10km, com o tempo de 2h01min14s7. Com o resultado, ela conquistou a vaga para o Pan de Lima 2027.

Na prova masculina de 10km, dois brasileiros no pódio: Matheus Melecchi conquistou a prata com o tempo de 1h50min05s7, seguido por Leonardo Macedo, que ficou com o bronze, com 1h53min03s3.

Matheus Melecchi (prata), Cibelle Eichelberger (ouro) e Leonardo Brandt (bronze) nas águas abertas no Pan Júnior - Simone Marinho/COB - Simone Marinho/COB
Matheus Melecchi (prata), Cibelle Eichelberger (ouro) e Leonardo Brandt (bronze) nas águas abertas no Pan Júnior - Simone Marinho/COB
Imagem: Simone Marinho/COB

Medalhas na vela

Lucas Fonseca foi ouro na Fórmula Kite ao vencer as quatro regatas disputadas e acumulou apenas 4 faltas. Ele assegurou a classificação para o Pan-Americano Lima-2027.

Na classe Ilca 7, Gustavo Kiessling ficou com o bronze após terminar as 5 regatas disputadas com 15 pontos. O brasileiro somou 26 pontos, mas descartou 11.

Ouro no taekwondo

O taekwondo brasileiro voltou ao pódio. A equipe formada por Camilly Gosh, Guilherme dos Santos e Henrique Marques venceu o México na semifinal e, em seguida, a Colômbia, garantindo o topo do pódio.

Camily Gosch, Guilherme dos Santos e Henrique Marques com o ouro por equipes no taekwondo nos Jogos Pan Júnior - Miriam Jeske/COB - Miriam Jeske/COB
Camily Gosch, Guilherme dos Santos e Henrique Marques com o ouro por equipes no taekwondo nos Jogos Pan Júnior - Miriam Jeske/COB
Imagem: Miriam Jeske/COB

Tênis de mesa

O tênis de mesa brasileiro conquistou o primeiro pódio em Assunção. Felipe Arado e Karina Shiray ficaram com o bronze no torneio de duplas mistas.

Beatriz Fiore e Karina Shiray vão disputar a final de duplas femininas amanhã (18), enquanto Felipe Arado e Leonardo Iizuka disputam a decisão nas duplas masculinas.

