Pan Jr. dia 9: Brasil é campeão na vela e bate EUA na decisão do rúgbi 7
O Brasil terminou o dia com mais oito medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, Paraguai. A delegação verde e amarela conquistou ouro no rúgbi sevens, na vela e maratona aquática.
O país tem, agora, 118 medalhas no quadro, com 55 ouros, 27 pratas e 26 bronzes. A Colômbia ocupa a segunda colocação, com 21 ouros, 16 pratas e 22 bronzes, 59 no total.
Ouro no rúgbi 7
O Brasil alcançou o topo do pódio no rúgbi sevens. As "yarinhas", como o time é conhecido — referência à "Yara", apelido da seleção principal da modalidade — venceu os Estados Unidos por 17 a 7 na decisão.
Ouro, prata e bronze
Na Maratona aquática, o Brasil subiu ao pódio três vezes para buscar um ouro, uma prata e um bronze.
Cibelle Jungblut foi a campeã da prova de 10km, com o tempo de 2h01min14s7. Com o resultado, ela conquistou a vaga para o Pan de Lima 2027.
Na prova masculina de 10km, dois brasileiros no pódio: Matheus Melecchi conquistou a prata com o tempo de 1h50min05s7, seguido por Leonardo Macedo, que ficou com o bronze, com 1h53min03s3.
Medalhas na vela
Lucas Fonseca foi ouro na Fórmula Kite ao vencer as quatro regatas disputadas e acumulou apenas 4 faltas. Ele assegurou a classificação para o Pan-Americano Lima-2027.
Na classe Ilca 7, Gustavo Kiessling ficou com o bronze após terminar as 5 regatas disputadas com 15 pontos. O brasileiro somou 26 pontos, mas descartou 11.
Ouro no taekwondo
O taekwondo brasileiro voltou ao pódio. A equipe formada por Camilly Gosh, Guilherme dos Santos e Henrique Marques venceu o México na semifinal e, em seguida, a Colômbia, garantindo o topo do pódio.
Tênis de mesa
O tênis de mesa brasileiro conquistou o primeiro pódio em Assunção. Felipe Arado e Karina Shiray ficaram com o bronze no torneio de duplas mistas.
Beatriz Fiore e Karina Shiray vão disputar a final de duplas femininas amanhã (18), enquanto Felipe Arado e Leonardo Iizuka disputam a decisão nas duplas masculinas.