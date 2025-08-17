Jogo do Palmeiras hoje (17) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo
O Palmeiras visita o Botafogo na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Botafogo e Palmeiras voltam a duelar após o Mundial de Clubes. O Alviverde levou a melhor com a vitória por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Paulinho.
O Palmeiras segue na caça aos primeiros colocados. O Alviverde engatou uma sequência positiva e superou o Ceará por 2 a 1, na última rodada, no Allianz Parque.
O Glorioso quer continuar no pelotão da frente. Os cariocas venceram o Fortaleza por 5 a 0, no Castelão, na última rodada.
Botafogo x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 17 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.