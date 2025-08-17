João Victor Castro é vice no GP4* Longines no Internacional em Deauville

Pelo Brasil, João Victor Castro Aguiar foi ao pódio do GP Longines Région Normandie, a 1.55m, no Internacional Deauville Classics, neste domingo. Montando Cashpaid J&F, o amazonense de 27 anos terminou como vice-campeão. Dos 49 conjuntos, 10 protagonizaram um emocionante desempate, idealizado pelo course-designer olímpico francês Grégory Bodo, em que somente três voltaram a zerar.

Pela Bélgica, Rik Hemeryck, montando Inoiu du Seigneur, garantiu o topo do pódio. João Victor e Cashpaid J&F, garanhão da raça Holsteiner de 14 anos, zeraram o percurso em 46s12. Em terceiro lugar, chegou a francesa Megane Moissonnier, apresentando Crooner Tame.

"Estou muito feliz, o cavalo está vindo em uma crescente. A cada concurso, ele tem saltado melhor e estamos cada vez mais perto do nosso objetivo, que é saltar bem os GPs 5 estrelas. O concurso aqui estava muito competitivo, com muitos cavaleiros bons, até pelo fato de não ter nenhum 5 estrelas essa semana. Havia mais de 94 conjuntos na qualificatória. O percurso inicial estava bem delicado e, ao final, acabou dando mais zeros do que parecia que ia ter. Mas, graças a Deus, o cavalo saltou muito bem. Ficar em segundo foi por pouco, mas tenho certeza de que já vai chegar a hora", afirmou João.

O GP, válido pelo ranking mundial FEI Longines, distribuiu 105 mil euros (R$ 664 mil) em premiação. Pelo vice, João Victor recebeu o equivalente a R$ 133 mil.

Mais cedo, no GP1*, a 1.35m, o cavaleiro amador Gilberto Sayão da Silva, com Chandon Blue, deu sequência às suas boas atuações em Deauville, garantindo o terceiro posto. Dos 36 conjuntos, 16 foram ao desempate e o brasileiro voltou a garantir percurso limpo, em 37s98. Pela França, Evann Dilasser, com Godzilla Millenium venceu, sem faltas, em 37s82.