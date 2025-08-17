Fla atropela reservas do Inter, mantém liderança e embala para Libertadores

No segundo duelo da trilogia entre Flamengo e Internacional, o Rubro-Negro novamente levou a melhor - desta vez pelo Campeonato Brasileiro - e venceu por 3 a 1 em pleno Beira-Rio (RS). O time de Filipe Luís manteve a liderança da competição e agora chega embalado para o jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, diante dos gaúchos, no mesmo local. Na ida, no Maracanã, o Fla venceu por 1 a 0 e garantiu a vantagem do empate.

Os gols - Pedro fez dois e Plata, que entrou em seu lugar, fez o terceiro. Borré, nos acréscimos, fez o de honra.

Rival na cola - Com a derrota, o Inter viu seu rival Grêmio encostar na tabela do Campeonato Brasileiro. Ao vencer o Atlético-MG fora de casa, o Tricolor foi aos 23 pontos, um a menos que o Colorado, que está em 12º.

Saúl titular - Esta foi a primeira vez que o espanhol Saúl atuou como titular do Flamengo. O meia teve uma oportunidade de gol no primeiro tempo, mas chutou para fora. Ele atuou os 90 minutos.

Retornos - A partida também marcou os retornos de Danilo e De la Cruz, no Flamengo. O zagueiro e o volante haviam sido desfalques nas últimas partidas e o uruguaio estava fora há oito jogos. Eles entraram no segundo tempo e tiveram atuações discretas.

O jogo

Jorginho, do Flamengo, disputa jogada com Bruno Henrique, do Internacional, em jogo no Beira-Rio Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

Mesmo fora de casa, o Flamengo não abriu mão de seu estilo de jogo. O Rubro-Negro buscou a verticalidade assim que o árbitro apitou o início da partida e se deparou com um Internacional completamente desnorteado em campo. Com seus titulares poupados, o Colorado não se encontrava e sofria com uma noite inspirada de Jorginho, Arrascaeta e, principalmente, Pedro, que com 11 minutos de etapa inicial já havia feito dois gols.

No segundo tempo o Inter voltou até mais organizado, mas aos poucos o Flamengo foi retomando o controle da partida. Filipe Luís resolveu poupar Pedro, o substituiu logo no início e colocou Plata. O equatoriano, em seu primeiro lance, fez o terceiro e encerrou qualquer tentativa de reação colorada. Com o jogo nas mãos, o Rubro-Negro passou a empilhar oportunidades e poderia ter aplicado um placar ainda mais elástico, mas relaxou e ainda sofreu um gol nos acréscimos.

Gols

Pedro abre o placar! - O Flamengo abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo quando Arrascaeta cruzou, Varela escorou de cabeça e Pedro bateu de primeira, de voleio. Golaço do camisa 9!

Pedro de novo! - Inspirado, o atacante fez o segundo cinco minutos depois, quando recebeu de Arrascaeta, dominou e concluiu com extrema categoria, enganando o goleiro Anthoni.

Plata faz o terceiro! - A zaga do Inter deu uma bobeada aos 16 minutos do segundo tempo, Saúl recuperou a bola e passou para Plata, que chutou colocado fazendo o terceiro para o Flamengo.

Borré faz o de honra - Após cruzamento, Borré ajeita o corpo e consegue a finalização, fazendo o de honra para o Flamengo aos 46 minutos do segundo tempo.

INTERNACIONAL 1 X 3 FLAMENGO

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Competição: Campeonato Brasileiro (20ª rodada)

Data e hora: 17 de agosto de 2025, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Vitinho, Valecia (INT)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Pedro, aos 6 minutos do primeiro tempo (FLA); Pedro, aos 11 minutos do primeiro tempo (FLA); Plata, aos 16 minutos do segundo tempo (FLA); Borré, aos 46 minutos do segundo tempo (INT)

Internacional: Anthoni, Alan Benitez, Victor Gabriel, Clayton e Aguirre (Bernabei); Richard (Thiago Maia), Bruno Henrique (Alan Rodríguez) e Gustavo Prado; Vitinho (Wesley), Borré e Enner Valencia (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho (De la Cruz), Saúl e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Samuel Lino (Wallace Yan) e Pedro (Plata). Técnico: Filipe Luís.