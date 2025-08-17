Topo

Internacional x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Colaboração para o UOL, em São Paulo

17/08/2025 05h30

Internacional e Flamengo se enfrentam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Este é o segundo de três confrontos seguidos entre as duas equipes, dois pela Libertadores e um pelo Brasileirão. No meio de semana, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental, o Rubro-Negro superou o Colocado por 1 a 0 no Maracanã. A partida de volta será na quarta-feira (20).

O Inter venceu três dos últimos cinco jogos no Brasileirão e se recuperou na tabela. O Colorado vem de uma vitória por 3 a 1 contra o Red Bull Bragantino na rodada passada.

Líder da competição, o Flamengo venceu quatro dos últimos cinco confrontos e chega embalado. O Rubro-Negro superou o Mirassol por 2 a 1 no último duelo no nacional.

Internacional x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 17 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

