Internacional x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Internacional e Flamengo se enfrentam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
Este é o segundo de três confrontos seguidos entre as duas equipes, dois pela Libertadores e um pelo Brasileirão. No meio de semana, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental, o Rubro-Negro superou o Colocado por 1 a 0 no Maracanã. A partida de volta será na quarta-feira (20).
O Inter venceu três dos últimos cinco jogos no Brasileirão e se recuperou na tabela. O Colorado vem de uma vitória por 3 a 1 contra o Red Bull Bragantino na rodada passada.
Líder da competição, o Flamengo venceu quatro dos últimos cinco confrontos e chega embalado. O Rubro-Negro superou o Mirassol por 2 a 1 no último duelo no nacional.
Internacional x Flamengo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 17 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)