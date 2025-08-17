Topo

Hulk reclama de inconsistência do Galo após derrota e critica arbitragem

17/08/2025 19h04

O atacante Hulk não escondeu sua insatisfação com o desempenho do Atlético-MG na derrota deste domingo para o Grêmio, de virada, por 3 a 1, em plena Arena MRV, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Passada a partida, o ídolo do Galo reclamou do desempenho da equipe ao longo dos 90 minutos após um primeiro tempo em que dominou o adversário.

"Acho que fizemos um ótimo primeiro tempo, controle do jogo total, tentamos de todas as formas ir para o intervalo com a vitória, conseguimos fazer 1 a 0. Infelizmente, tomamos um gol besta que não pode tomar de escanteio", disse Hulk ao Premiere.

"Tem que mudar, estamos sofrendo pra caramba em casa, não existe isso. Temos que desfrutar mais da nossa casa, da nossa torcida. Temos que ter mais leveza para jogar. Não adianta fazer um grande primeiro tempo e depois jogar tudo por água abaixo. Não pode mudar toda hora, ser está dando certo, para que mudar? Vamos manter, vamos para cima. Futebol é isso", completou.

Hulk também criticou o árbitro da partida, Alex Gomes Stefano (RJ), que acabou expulsando quatro jogadores no decorrer do duelo, dois do Atlético-MG (Cuello e Júnior Santos) e dois do Grêmio (Carlos Vinícius e Dodi).

"Depois é triste o futebol, com a intensidade que tem, o árbitro expulsar dois jogadores. O VAR chama dizendo que não é para vermelho, ele vai contra o VAR e mantém as expulsões. Todo mundo viu que não era para expulsão e ele expulsou da mesma forma. Não sei mais o que falar", concluiu Hulk.

