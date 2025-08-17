Hulk reclama de expulsões e atitude do árbitro: 'mostra o ego'
Após a derrota do Atlético-MG para o Grêmio em casa, Hulk reclamou de duas expulsões na reta final da partida - uma para cada lado - e da atitude do árbitro Alex Gomes Stefano.
O que aconteceu
Junior Alonso, do Galo, e Dodi, do Grêmio, foram expulsos após um desentendimento aos 48 minutos do segundo tempo. Jogadores dos dois times, além de ambos os treinadores, reclamaram da marcação.
O árbitro foi chamado ao monitor pelo VAR para rever o lance. Apesar disso, Alex Gomes Stefano manteve a decisão de campo.
Após o apito final, Hulk reclamou com o árbitro, dizendo que faltou humildade. O jogador também disse que o lance não era para expulsão "em nenhum lugar do mundo".
O futebol tem intensidade, empurra-empurra, mas não é para expulsão toda hora. O árbitro foi contra o VAR. Todo mundo viu que não era para vermelho, e ele expulsou da mesma forma. Isso mostra o ego, que muitas vezes atrapalha. A gente tenta conversar, mas não dão ouvido.
Hulk, em entrevista ao Premiere