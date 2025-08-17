Héctor Hernández perde espaço e pode deixar o Corinthians
O Corinthians está à procura de clubes para negociar o atacante Héctor Hernández. O espanhol de 29 anos perdeu espaço no elenco e está fora dos planos do técnico Dorival Júnior.
Héctor não foi sequer relacionado para nenhum dos últimos seis jogos do Corinthians nesta temporada. Ele apareceu no banco de reservas pela última vez na partida diante do Cruzeiro, no dia 23 de julho.
Dorival foi questionado sobre a ausência do jogador em coletiva de imprensa após a derrota para o Bahia, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador, no entanto, despistou e entregou a situação nas mãos do executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado.
"Esse é um assunto que o Fabinho está a par. Qualquer dúvida, é com ele", disse o técnico.
A Gazeta Esportiva apurou que a alta cúpula do Corinthians está insatisfeita com o rendimento de Héctor e busca interessados no mercado para negociá-lo ainda nesta janela de transferências. A diretoria avalia que o atacante não correspondeu às expectativas e aguarda propostas pelo atleta.
O espanhol foi contratado pelo clube alvinegro no ano passado para ser o substituto imediato de Yuri Alberto. Ele, contudo, nunca se firmou.
Ao todo, são 24 partidas disputadas pelo Timão, com apenas dois gols marcador e uma assistência. Nesta temporada, ele entrou em campo 19 vezes.
Héctor perdeu espaço para o jovem Gui Negão, que veio da base, agradou Dorival nos treinamentos e tem ganhado oportunidades entre os profissionais. Neste sábado, inclusive, ele marcou o único gol da equipe na derrota de 2 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena.