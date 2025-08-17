Topo

Guilherme volta a ter boa sequência e é uma das esperanças do Santos contra o Vasco

17/08/2025 07h00

O Santos tem um duelo muito importante neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 16h (de Brasília), o Peixe recebe o Vasco no Morumbis, em jogo importante para as duas equipes na luta contra o rebaixamento. Uma das esperanças da equipe de Cléber Xavier é o atacante Guilherme, que voltou a ter uma boa sequência no time.

No último domingo, na vitória do Santos contra o Cruzeiro, no Mineirão, Guilherme foi muito decisivo com um gol e uma assistência. Além das duas participações para os tentos santistas, o atacante teve 40 ações com bola e ainda criou três grandes chances para o Peixe no jogo. Ele foi eleito o craque da partida.

Se o recorte for ampliado, a sequência de Guilherme é ainda mais positiva. Nos últimos oito jogos do Santos, o atacante possui seis participações em gols. Ele marcou quatro vezes (contra Vitória, Fortaleza, Desportiva e Cruzeiro) e realizou duas assistências (contra Flamengo e Cruzeiro) neste período.

Fotos: Raul Baretta / Santos FC.

Volta por cima

Após fazer uma ótima campanha no Paulistão - onde foi o artilheiro com dez gols -, Guilherme caiu de produção no início do Brasileiro e chegou a ser criticado pela torcida. Entretanto, o jogador parece ter superado as dificuldades em 2025.

Na temporada, Guilherme tem 29 jogos disputados, com 13 gols marcados e quatro assistências. Ele é o artilheiro da equipe no ano até aqui.

