Goleiro do Bahia ressalta importância da vitória diante do Corinthians

17/08/2025 00h16

Neste sábado, o Bahia venceu o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque dos visitantes na partida, principalmente na etapa complementar, o goleiro Ronaldo ressaltou a importância do triunfo e comentou sobre sua atuação.

"Importantíssimo esse triunfo. Nós vínhamos de três empates consecutivos, mas mesmo assim, uma invencibilidade de seis, sete jogos. Mas precisávamos alcançar a meta do ano passado, de 31 pontos. Agora temos 33, e sempre batíamos nisso todo dia, tivemos uma semana cheia e muito bem trabalhada para preparar para esse jogo", disse o jogador.

Para derrotar o Corinthians, o Bahia contou com defesas decisivas de Ronaldo, que celebrou a atuação e garantiu estar convicto de seu trabalho na equipe.

"Muito feliz, eu trabalho dia a dia para ajudar o Bahia e tenho muita convicção nisso. Independente de qualquer coisa, é isso que eu carrego comigo, sempre trabalhar, porque nada supera o trabalho", concluiu Ronaldo.

