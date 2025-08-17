Garro explica queda de rendimento no Corinthians: "Meu joelho não está aguentando"

O meio-campista Rodrigo Garro admite a queda de rendimento nos últimos jogos do Corinthians. O jogador evita dar desculpas, mas, após a derrota para o Bahia, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, revelou que está sentindo muitas dores no joelho.

Garro afirmou que está com dificuldades de jogar três partidas por semana e disse que seu joelho "não está aguentando". Ele sofre com o problema desde a reta final da temporada passada.

"Meu desempenho não está sendo o mesmo do ano passado, infelizmente. Não é o que eu quero. É difícil. Não estou conseguindo jogar três jogos por semana, meu joelho não está aguentando, mas tenho que pôr a cara. Jogando mal ou bem", disse o argentino na zona mista.

"Sei que minha performance não está sendo das melhores, mas o Corinthians precisa de mim, de todos. Eu pego essa responsabilidade, mesmo com meu joelho não estando 100%. Não é hora de parar, pelo clube, pela tabela. Sei que não é o meu melhor momento, mas tenho certeza que vou trabalhar para melhorar", acrescentou.

O meia também disse que o clássico recente contra o Palmeiras, disputado no gramado sintético do Allianz Parque, piorou suas condições. "O joelho incomoda com muita sequência de jogos. Jogamos no sintético, atrapalhou, mas não gosto de dar desculpas".

Dor antiga

As dores no joelho direto de Rodrigo Garro não são de agora. Sentindo desde o ano passado, o jogador chegou a ficar afastado dos gramados por dois meses para tratar do problema após a final do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras. Durante este período, ele passou até mesmo por um procedimento especial na Espanha.

O argentino retornou aos gramados no fim de maio, mas as dores persistem. O incômodo resultou em uma queda vertiginosa nos números do atleta nesta temporada. Em 2025, ele possui apenas um gol e três assistências em 22 jogos disputados pelo Timão.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para domingo que vem, dia 24. A equipe enfrenta o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 16h (de Brasília). A partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão.