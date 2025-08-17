Flu mira Guinness e quer provar que recorde mundial de Fábio é ainda maior

Fábio atingiu um feito histórico ontem e se igualou como atleta com o maior número de jogos da história do futebol mundial. Porém, o Fluminense se debruçou sobre o caso e quer provar que seus números são ainda maiores do que os já levantados.

Guinness Book será acionado

O UOL apurou que o Tricolor entrará em contato no início desta semana com o Guinness Book - o livro oficial dos recordes. A ideia é obter os critérios exatos estabelecidos pois o clube tem ferramentas para inflar os jogos disputados pelo goleiro de 44 anos.

Nas contas do Flu e da International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), Fábio já tem as mesmas 1.390 partidas do britânico Peter Shilton, que também foi goleiro entre as décadas de 60 e 90 por clubes como Leicester, Nottingham Forest, Southampton, West Ham, entre outros da Inglaterra.

Porém, segundo o Flu, na conta de Shilton há jogos da seleção inglesa de base, algo que, até o momento, não está sendo considerado na matemática de Fábio. O Tricolor, até aqui, levou em consideração somente as partidas como profissional.

Ao todo, são 976 jogos pelo Cruzeiro, 234 pelo Tricolor, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante, clube paranaense que já encerrou suas atividades e que foi o primeiro da carreira profissional do goleiro.

O Fluminense ainda busca súmulas e mais jogos pelo União Bandeirante, equipe que gera mais dificuldades para se obter as provas. Além disso, o Tricolor já tem "na manga" as partidas de Fábio pela seleção brasileira de base, caso elas sejam aceitas.

Em todo caso, Fábio já terá a possibilidade de ter o recorde absoluto na próxima terça-feira, no Maracanã, contra o América de Cali (COL), pelo jogo da volta das oitavas de final da Sul-Americana.

Flu prepara homenagens

Torcedor do Fluminense homenageia recorde do goleiro Fábio Imagem: X / @fluminense

O Fluminense prepara uma série de homenagens a Fábio na partida. Ações têm sido elaboradas pelo departamento de comunicação do clube.

Por conta disso, a assessoria de imprensa tricolor preferiu não colocar o goleiro na zona mista de ontem, após a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 1 deu entrevista somente na saída de campo e falará com os demais jornalistas após o duelo com os colombianos.