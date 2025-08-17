Flamengo bate o Internacional e amplia vantagem na ponta
O Flamengo mostrou força e venceu por 3 a 1 o Internacional, neste domingo, no Beira-Rio. Os rubro-negros chegaram a 43 pontos e abriram vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Já os gaúchos seguem com 24, na parte de baixo da tabela.
Os cariocas encaminharam a vitória no primeiro tempo, com dois gols de Pedro. Os flamenguistas ampliaram na etapa final, com Plata. O Internacional marcou o de honra nos acréscimos, com Borré.
Na próxima rodada, o Flamengo encara o Vitória, na segunda-feira, no Maracanã. Já o Internacional entra em campo no sábado, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Antes disso, as duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, quando vão decidir uma vaga nas quartas de final da Libertadores.
O jogo
O Flamengo assustou logo aos dois minutos, em chute de Arrascaeta que passou perto do gol. O Internacional tentava pressionar a saída de bola dos rubro-negros, mas viram os visitantes abrirem o placar aos seis. Pedro recebeu passe na área e chutou sem chance para Anthoni.
O gol não mudou o panorama da partida. Os cariocas quase ampliaram aos dez minutos. Saúl recebeu passe na entrada da área e o volante próximo do gol. Só que aos 11, o Flamengo chegou ao segundo no Beira-Rio. Em contra-ataque rápido, mais uma vez Pedro recebeu passe na área. O atacante mandou no canto.
Somente após o segundo revés, o Internacional conseguiu equilibrar as ações. Mesmo assim, os donos da casa tinham dificuldade em criar bons lances. Na melhor delas, Benítez foi lançado na área, mas foi travado pela zaga no momento da finalização.
O jogo só voltou a ter emoção na parte final. O Flamengo quase ampliou aos 39 minutos. Léo Pereira aproveitou cruzamento e mandou de bicicleta para o gol. Anthoni fez a defesa e ainda viu a bola ir na trave. Já o Inter assustou em duas oportunidades, com Clayton Sampaio e Benítez, mas ambos pararam em Rossi. Assim, os cariocas mantiveram a boa vantagem até o intervalo.
No segundo tempo, o Internacional voltou com outra postura. Os donos da casa pressionaram o Flamengo e assustaram aos nove minutos, em de Gustavo Prado que parou em Rossi.
Aos poucos, os visitantes saíram da pressão e passaram a chegar ao ataque. O Flamengo foi letal aos 16 minutos e ampliou o placar. Plata recebeu passe na área e mandou para a rede.
O revés foi sentido pelos gaúchos. Tanto que o Flamengo passou a dominar o confronto. Os rubro-negros começaram a empilhar oportunidades de transformar o placar em goleada.
Na parte final, o Internacional criou boa chance aos 44 minutos, quando Alan Rodríguez acertou a trave. Já nos acréscimos, Borré marcou o de honra para os gaúchos. Os rubro-negros apenas administraram o resultado para sair de campo com a vitória do Beira-Rio.
FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL-RS 1 X 3 FLAMENGO-RJ
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Data: Domingo, 17 de agosto de 2025
Horário: 18h30 (de Brasília)
Árbitro: Rodrigo José Pereira Lima (PE)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Cartões amarelos: Vitinho e Valencia (Internacional)
GOLS
INTERNACIONAL: Borré, aos 46min do segundo tempo
FLAMENGO: Pedro, aos 6 e 11min do primeiro tempo; Plata, aos 18min do segundo tempo
INTERNACIONAL: Anthoni, Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Aguirre (Bernabéi); Bruno Henrique (Alan Rodriguez), Richard (Thiago Maia) e Gustavo Prado; Vitinho (Wesley), Borré e Valencia (Ricardo Mathias)
Técnico: Roger Machado
FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho (Carrascal), Saúl e Arrascaeta (De la Cruz); Luiz Araújo, Samuel Lino (Wallace Yan) e Pedro (Plata)
Técnico: Filipe Luís