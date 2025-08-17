Fla vive 'semana gaúcha' contra Inter com treinos no Grêmio e sem priorizar

O Flamengo arrumou as malas e separou seu chimarrão para viver uma semana gaúcha, em Porto Alegre (RS), com os dois confrontos contra o Internacional que fecharão a trilogia diante do Colorado. Líder do Campeonato Brasileiro e com a vantagem do empate nas oitavas da Libertadores, o técnico Filipe Luís não priorizará nenhuma competição e tratará as duas com o mesmo peso.

Semana na capital gaúcha e treinos no Grêmio

A delegação rubro-negra viajou ontem após o treino e ficará na capital gaúcha até o jogo de volta da Libertadores, na próxima quarta (20). Por conta do tempo de estadia em Porto Alegre (RS), a preparação física levou equipamentos a mais para dar a melhor estrutura possível aos jogadores, que treinarão no CT do Grêmio, rival do Inter.

Reforços hoje

O Flamengo contará com retornos uruguaios importantes na partida de hoje, às 18h30, no Beira-Rio, pelo Brasileirão: Arrascaeta volta após cumprir suspensão no jogo de ida da Libertadores — na vitória do Fla por 1 a 0, no Maracanã. Já De la Cruz fica à disposição depois de oito jogos em que foi desfalque por lesão. A tendência, porém, é a de que o segundo fique como opção no banco de reservas.

Arrascaeta retorna ao Flamengo após cumprir suspensão contra Inter no jogo de ida da Libertadores Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta é o líder de participações em gols Fla na temporada. Até aqui são 14 gols e nove assistências.

Sinceramente, sempre tento a ajudar o Flamengo e meus companheiros. Seja com gol ou assistência dentro de campo. Acredito que quando estou bem fisicamente consigo ajudar mais ao time. Mais um ano que tenho feito muitos gols e assistências, contribuído muito com isso, mas também fazendo muitos jogos, que é o mais importante

Arrascaeta

Em contrapartida, o lateral direito Emerson Royal será desfalque. Ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, contra o Colorado, e realiza tratamento para conseguir se recuperar a tempo do duelo da volta.

Outro que ainda irá demorar tempo para retornar é Erick Pulgar. O volante chileno passou por cirurgia e se submeterá a uma ressonância magnética daqui a um mês e meio para saber se pode ser liberado para os treinamentos no campo.

Insatisfação com 1 a 0 gera incômodo no elenco

O apito final da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Inter, no jogo de ida das oitavas da Libertadores, teve um misto de vaias e aplausos. O rigor de parte dos torcedores e imprensa com os resultados do Rubro-Negro tem causado incômodo no elenco.

Considerados um dos líderes da equipe, Arrascaeta foi um dos que externou isso. O uruguaio "cornetou" os críticos de internet.