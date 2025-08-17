Filipe Luís reclama de cobranças ao Flamengo: 'Sempre tem algo que apontam'

O técnico Filipe Luís comentou sobre as cobranças ao Flamengo mesmo após vitórias nesta temporada. O treinador utilizou uma analogia e também demonstrou incômodo com a quantidade de reclamações que surgem, cada momento em relação à um tema.

"Quero que seja um amasso os 90 minutos. Seria ideal que o time não sofresse nenhum chute no gol, desse 20 chutes e goleasse todos. Esse seria meu sonho, mas isso não existe no futebol. Os jogadores oscilam, cansam, passam por fases durante o jogo, ganham confiança, perdem confiança... Durante os 90 minutos acontecem muitas coisas, mudanças de tática... E é normal que em algum momento o time pare de amassar. Só que o problema são as expectativas. Temos expectativa porque o Fla tem um elenco altamente qualificado e muito valioso, então sempre estamos com as expectativas altas e acabam vindo as frustrações", declarou Filipe Luís, emendando uma analogia:

Estava falando com meu auxiliar que é engraçado quando você tem uma pessoa saudável e todos os dias você olha para ela e fala: 'você está doente? Está acontecendo alguma coisa?'. E você todo dia repete essa pergunta, várias pessoas diferentes repetem, e na verdade, ela está bem. E no final, ela vai achar que está doente, vai começar a fazer exames, a se olhar no espelho e é um pouco isso que acontece com a gente. Estamos bem, somos líderes do Brasileiro, ganhamos vários jogos, nem sempre jogamos bem, mas o time está passando por essa temporada muito intensa, longa, de uma forma espetacular. Mas sempre tem alguma coisa que apontam na nossa cara para dizer: 'agora não está fazendo gol de bola rolando, agora só de escanteio, agora só o Arrascaeta faz gol', mas na verdade estamos bem

Filipe Luís

O que mais ele falou?

Vitória sobre o Inter: "Todos os jogos nos oferecem um guia. Ele guia pelo caminho que você tem que melhorar. Corrigir os erros. No primeiro jogo, nos deu essa guia do que estava acontecendo no campo. Não conseguimos gerar vantagem em alguns momentos. Sempre é importante para mim vencer. Futebol é um estado de ânimo, de confiança. Na minha visão, começa hoje. É sempre ganhar, não cometer erros. Hoje era o jogo de hoje. Agora vamos pensar na quarta-feira".

Outro ambiente na quarta: "Eu penso que reforça a ideia perante ao grupo. Reforça a força do grupo, do elenco. Aonde vai jogar, contra quem for, pode competir da mesma forma. Independentemente dos jogadores que joguem. É isso que faz um elenco forte e que pode competir por essa competição tão difícil como é a Libertadores. Nos dá confiança para o jogo de quarta-feira, mas esse jogo é outra história. Vai ser outro ambiente no estádio e vamos te que fazer um jogo perfeito".

Pedro: "Não abriria nenhum plano que exploramos, mas posso dizer que fomos determinantes na área do Inter. Chegamos no começo do jogo. O Pedro estava num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando chega a bola na área, é um jogador diferente. Tentei deixá-lo mais perto do que seria a última linha do Inter porque quando ele está perto da área é um jogador determinante e diferente. Acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo. Depois no segundo tempo conseguimos manter o nível e praticamente fechar com o terceiro gol".

Saúl: "O Saúl fez um grande jogo, excelente jogo. Quando ele pisa no Flamengo, ele não treinava com nenhuma equipe e estava de férias. Até ele pegar a forma física, eu tentei dar minutos. Ele se lesiona pouco. Essa função de volante é tão importante na minha equipe, é o coração do meu time, e exige muito. Não é simples ele chegar e jogar. Eu senti que ele estava preparado. Ele elevou bastante o nível da equipe".

Inter com reservas: "Tínhamos algumas informações que saíram na imprensa de que o Roger poderia optar por não colocar os principais jogadores, mas acho que 5 ou 6 jogadores que jogaram hoje foram titular durante algum momento dessa temporada. O ataque deles é muito perigoso. Joguei com Borré, sei da qualidade que ele tem. O Valência é um cara que já fez gol contra nós ano passado. O próprio Vitinho é um jogador imponente no um contra um. Criou chances de perigo. O que eu vejo do jogo é que dá pra ver o modelo do Roger muito bem enraizado independente dos jogadores que jogam. Queríamos vir aqui e ganhar, vamos pensar da mesma forma quarta-feira. Temos que fazer um jogo perfeito pra vencer outra vez".