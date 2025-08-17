Ferroviária bate o Atlético-GO fora de casa e vence a 3ª seguida na Série B

A Ferroviária conquistou sua terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, ao vencer o Atlético-GO, por 3 a 1, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 22ª rodada. Edson Lucas, Ricardo Ribeiro e Carlão fizeram os gols do time paulista, e Lelê marcou para o Dragão.

A equipe interiorana chegou ao quinto jogo seguido de invencibilidade e pulou para a décima posição, agora com 29 pontos, ultrapassando o próprio Atlético-GO, 13º colocado, com 27.

A Ferroviária volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Volta Redonda, na Arena Fonte Luminosa, pela próxima rodada da Segunda Divisão, enquanto o Atlético-GO visita o Cuiabá, no mesmo dia.

O jogo

Aos 20 minutos, Carlão abriu na direita para Fabrício Daniel, que inverteu para Edson Carioca. O lateral esquerdo bateu forte de primeira e abriu o placar para a Ferroviária.

As equipes voltaram do intervalo a todo vapor. Logo aos oito minutos, Luizão tabelou na esquerda e cruzou para Lelê, que se antecipou sobre a marcação e finalizou para empatar para o Atlético-GO.

A Ferroviária, todavia, não sentiu o gol sofrido e voltou à frente do placar três minutos depois. Após cobrança de escanteio, Ricardo aproveitou desvio de cabeça de Gustavo Medina, completou para o fundo da rede e deu números finais ao duelo.

Nos acréscimos da partida, o árbitro assinalou pênalti para a Ferroviária após toque de mão de Adriano Martins. Carlão converteu a cobrança e decretou a vitória dos visitantes.