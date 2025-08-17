Topo

Escalações: Inter escala reservas e Fla terá Saúl titular pela 1ª vez

Internacional e Flamengo faz o segundo dos três confrontos consecutivos Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
17/08/2025 17h55

No segundo duelo da trilogia — desta vez pelo Campeonato Brasileiro — o Internacional escalou um time reserva para o jogo das 18h30, no Beira-Rio (RS). Já o Flamengo terá o espanhol Saúl pela primeira vez entre os titulares.

Colorado prioriza a Libertadores

A escolha do técnico Roger Machado evidencia que o Colorado está priorizando a Copa Libertadores. No jogo de ida das oitavas de final, na quarta passada, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, no Maracanã, e obteve a vantagem para o jogo da volta, na próxima quarta, também no Beira-Rio.

O Flamengo, por sua vez, deixa claro que trata as duas competições com a mesma importância. O time do técnico Filipe Luís defende sua liderança na competição e soma 40 pontos. Já o Inter tem 24 e está em 12º.

Outra novidade no Rubro-Negro são os retornos de Danilo e De la Cruz. O zagueiro e o volante estavam lesionados e ficam como opções no banco de reservas.

Escalações

Internacional: Anthoni, Alan Benitez, Victor Gabriel, Clayton e Aguirre; Richard, Bruno Henrique e Gustavo Prado; Vitinho, Borré e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

Vasco: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

