Entre Libertadores e Brasileirão, Internacional e Flamengo vivem jogo estratégico no Beira-Rio

O duelo entre Internacional e Flamengo, neste domingo, às 18h30, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão, carrega mais do que os três pontos em disputa. É, na prática, o segundo capítulo de uma sequência decisiva entre os clubes, que se enfrentaram na última quarta-feira, pela Copa Libertadores, com vitória rubro-negra por 1 a 0, e voltarão a medir forças já na próxima semana, no jogo de volta.

Entre um compromisso e outro no torneio continental, as equipes precisam equilibrar prioridades e administrar o desgaste para não perder rendimento.

O Flamengo inicia a rodada como líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, sustentando uma campanha sólida que o mantém como principal candidato ao título. Filipe Luís já imprimiu ajustes táticos que reforçam a compactação defensiva e o controle do jogo com posse de bola. Contudo, a sequência intensa de partidas exige cuidado na gestão física do elenco.

Emerson Royal, com dores musculares, está fora; Alex Sandro, Arrascaeta e Bruno Henrique também podem ser poupados. Com isso, jogadores como Guillermo Varela, Ayrton Lucas e Everton Cebolinha surgem como alternativas prováveis no time titular.

No histórico do confronto, o equilíbrio é a marca. Em 91 partidas, o Flamengo venceu 31, perdeu 33 e empatou 27 vezes. No Beira-Rio, o jejum rubro-negro já dura desde 2021, cenário que pode servir como motivação extra para quebrar a sequência negativa.

Arrascaeta, referência técnica da equipe, destacou a força interna do grupo diante das pressões externas. "Costumo falar que o Flamengo só perde para ele mesmo. Quando você tem jogadores experientes, respeitados, temos um grupo humano muito forte. O externo não vai abalar nosso time. Estamos até a morte com nossos companheiros", afirmou o uruguaio.

O Internacional, por sua vez, vive um momento de reconstrução na temporada. Com 24 pontos e ocupando a faixa intermediária da tabela, busca embalar no Brasileirão sem perder de vista a disputa na Libertadores. O técnico Roger Machado também deve avaliar mudanças no time, seja para preservar titulares, seja para tentar surpreender o rival.

A ausência certa é Bruno Tabata, suspenso, mas o contexto de pressão sobre o treinador pode levá-lo a manter peças importantes em campo, mesmo correndo risco físico. "Agora teremos o Brasileirão, cada um adotará um planejamento. Precisamos criar cenários para ver como ocorrerá, mas temos muito material para trabalhar os próximos jogos. Tendências, correções, variações ", avaliou Roger, em tom de análise sobre o duelo tático que deve travar com Filipe Luís.

Com estilos de jogo distintos - o Flamengo mais propositivo e o Inter mais reativo -, o confronto também se desenha como um teste de leitura e adaptação para ambos os técnicos. Para os cariocas, a meta é preservar a liderança sem perder o foco na Libertadores; para os gaúchos, a missão é aproveitar o mando de campo para conter um adversário embalado e, de quebra, ganhar moral antes do reencontro decisivo no torneio continental.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLAMENGO

INTERNACIONAL - Rochet; Alan Benítez, Vitão, Juninho e bernabéi; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Henrique (Richard) e Alan Patrick; Ricardo Mathias e Wesley. (Borré) Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo e Arrascaeta (Jorginho); Luiz Araújo, Plata e Everton Cebolinha (Samuel Lino). Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).