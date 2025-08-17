Dorival pede reação urgente e lamenta chances perdidas pelo Corinthians: 'Falta o resultado'

A derrota para o Bahia na noite deste sábado voltou a ligar o sinal de alerta no Corinthians. O técnico Dorival Júnior lamentou as chances perdidas pela equipe no confronto com o rival nordestino e afirmou que vem trabalhando de forma incansável para recolocar o time paulista no caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro.

"Temos posse de bola, domínio do jogo, criamos chances, mas falta o resultado. Temos o entendimento do trabalho, mas o futebol nos prega peças. Sei que tem uma grande equipe do outro lado, mas o Corinthians merecia um resultado melhor (na partida)", afirmou o treinador corintiano.

Para falar sobre mais o revés de 2 a 1, o treinador analisou o histórico do jogo, que contou com um início eletrizante e cobrou mais equilíbrio na partida. Após tomar um gol bem no começo, sua equipe chegou ao empate, mas voltou a ficar em desvantagem ainda no primeiro tempo por causa de um pênalti cometido por Matheuzinho.

"O momento mais perigoso de uma partida é quando você faz ou sofre um gol, porque isso pode gerar um descontrole. Já começamos o jogo tendo que correr atrás e depois tivemos pouco tempo com o placar empatado. Mesmo assim, criamos boas chances mas que não conseguimos converter", declarou.

Com três empates e duas derrotas nos últimos cinco confrontos, o Corinthians figura na 13ª posição com 22 e corre o risco de perder colocações com o decorrer dos duelos de domingo desta rodada. Ao ser questionado sobre a fase atual no torneio, ele foi direto ao ponto quando foi cobrado sobre o perigo de se aproximar da zona de rebaixamento.

"Nós nunca desligamos esse sinal de alerta (sobre rebaixamento) e estamos treinando muito para sair dessa situação. Eu sei que uma hora as vitórias vão acontecer porque esse grupo é muito dedicado. Somos um dos times que mais tem a posse de bola e que normalmente tem o domínio total das partidas. O trabalho está sendo feito", completou o comandante corintiano.

Com 20 rodadas disputada até aqui, o Corinthians tem na oscilação, o seu grande problema. A equipe venceu apenas cinco embates, empatou sete vezes e sofreu oito derrotas. Longe de brigar pelas primeiras colocações, a equipe paulista ostenta apenas 36% de aproveitamento no Nacional.