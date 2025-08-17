Topo

Dorival diz que Vitinho entrou por 'urgência' e elogia garotos no ataque

17/08/2025 00h28

A estreia de Vitinho na derrota do Corinthians em casa para o Bahia queimou algumas etapas, mas respondeu a uma necessidade, admitiu Dorival Júnior, que também elogiou a dupla de ataque titular, formada por Gui Negão e Kayke.

O que aconteceu

O treinador apostou nos dois jogadores formados nas categorias de base e gostou do que viu. Dorival lamentou que eles entrem em campo pressionados pela colocação e pontuação do Corinthians no Brasileiro, mas ressaltou a resposta dos atletas em campo.

Gui Negão marcou, de bicicleta, o gol de empate do Corinthians. Kayke também participou de um gol, com assistência para Garro. No entanto, o lance foi anulado por um toque de mão do jovem atacante.

São garotos, estão crescendo nos treinamentos, estão buscando espaço e estamos apostando. Eu gostaria de estar com a equipe mais equilibrada na pontuação para dar tranquilidade aos garotos. É um risco grande, mas não temos outra opção. Temos que jogá-los de repente ou anteciparmos o momento da tranquilidade. Mas estão dando uma boa resposta, merecem nossa confiança e vão ganhar mais oportunidades.

A necessidade também foi citada por Dorival quando ele falou de Vitinho. O técnico apontou que o jogador criou oportunidades nos cerca de 30 minutos em que esteve em campo. Além de uma finalização defendida por Ronaldo, o atacante deu passe para Talles Magno, que não conseguiu completar para as redes.

Temos necessidade e, em razão disso, acelerei um processo que fatalmente demoraria mais. A urgência e a disponibilidade do atleta nos fizeram acreditar que ele poderia jogar. Em pouco tempo, o Vitinho conseguiu criar boas oportunidades e não fomos felizes nas finalizações.
Dorival Júnior, técnico do Corinthians

