Dorival defende trabalho e elogia Corinthians após derrota: "Merecíamos sorte melhor"

Dorival Júnior defendeu o seu trabalho após a derrota do Corinthians para o Bahia, neste sábado, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do revés, o treinador disse que faz o que está ao seu alcance e acredita que o time merecia "sorte melhor".

"Tivemos praticamente todo o tempo a bola nos nossos pés. Tivemos várias finalizações, mas não fomos agraciados com o principal. Lutamos, tivemos coragem mesmo com os desfalques, fizemos uma partida de muito bom nível. Futebol às vezes nos prega peças, do outro lado tem um adversário qualificado. Mas, o Corinthians merecia sorte melhor", disse o comandante.

O Corinthians estava recheado de desfalques para a partida diante do Bahia, incluindo jogadores importantes, como Yuri Alberto, Memphis Depay, André Carrillo e Romero. Para piorar, o clube sofreu um transfer ban por conta de uma dívida com o Santos Laguna referente à aquisição do zagueiro Félix Torres.

Dorival admite que a equipe precisa melhorar, mas acredita que os jogadores estão produzindo o que poderiam diante das dificuldades. O treinador, inclusive, voltou a citar a promessa de Fabinho Soldado por quatro reforços e disse que "está aguardando".

"Temos que avaliar como um todo, tudo o que estamos passando, as dificuldades enfrentadas. Tudo o que combinei e estou aguardando. Estou me entregando por este trabalho, tenho certeza que vamos encontrar um caminho. Temos algumas carências que já foram pontuadas, nunca escondi que solicitei algumas contratações. Estamos fazendo o que está no nosso alcance", avaliou.

"Mesmo com todas as dificuldades, foram poucos os jogos que fomos inferiores e sofremos. Não reflete o que merecíamos no Brasileirão. Alguma coisa temos que fazer a mais sim, mas estamos trabalhando e lutando com todas as armas para encontrar caminhos. Os jogadores se sentem confortáveis, temos domínio, mas os resultados não acontecem. Fica difícil até de explicar", acrescentou.

Erros individuais custam caro

Dorival crê que alguns vacilos individuais custaram caro para o Corinthians neste sábado. O time levou um gol relâmpago, com menos de dois minutos, e sofreu o segundo logo após conseguir o empate.

"É circunstancial. Acaba pegando um atleta em um momento desprevenido. Temos um adversário qualificado. É um detalhe que nos tira a possibilidade de um grande resultado, pelo volume que tivemos. O momento mais perigoso da partida é quando você faz ou toma um gol, acaba gerando um descontrole. Temos que ter consciência", comentou.

"Não podíamos ter levado esse gol. E, principalmente, o segundo gol, logo depois que fizemos. São situações que acabam surpreendendo, futebol é isso. Você paga um preço caro por um erro mínimo", finalizou.

Com o resultado, o Timão fica estacionado na 13ª posição, com os mesmos 22 pontos, a seis da zona de rebaixamento. Nas últimas 11 partidas, a equipe ganhou somente uma vez.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para domingo que vem, dia 24. A equipe enfrenta o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 16h (de Brasília). A partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão.