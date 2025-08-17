Dorival "acelera processos" com jovens do Corinthians e antecipa estreia de Vitinho

A alta quantidade de desfalques obrigou Dorival Júnior a pular etapas no Corinthians. O treinador acelerou o processo de integração dos jovens da base do clube e antecipou a estreia de Vitinho, novo reforço da equipe.

Na derrota de 2 a 1 para o Bahia, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador decidiu apostar em uma dupla de ataque formada por Filhos do Terrão: Gui Negão e Kayke. Além disso, no banco de reservas, estavam Dieguinho e Luiz Gustavo Bahia, outros dois garotos recém-promovidos.

Os jovens ganharam espaço diante das ausências de Yuri Alberto, Memphis Depay e André Carrillo, entregues ao departamento médico. Diante do Bahia, Dorival também não contava com o suspenso Romero.

Após a partida na Neo Química Arena, o treinador elogiou Kayke e Gui Negão e projetou novas oportunidades aos garotos.

"São garotos ainda, estão crescendo nos treinos. Gostaria de estar com a equipe mais equilibrada para dar mais tranquilidade a esses garotos, estamos correndo risco, mas não temos opção. Temos que antecipar. O importante é que estão dando uma boa resposta e naturalmente ganharão mais oportunidades", disse Dorival.

Outro jovem que estava prestes a ganhar uma chance era Kauê Furquim, de 16 anos. O atacante, no entanto, deixou o clube e acertou de forma polêmica com o Bahia, que pagou o valor da multa rescisória (R$ 14 milhões) e levou a joia. Dorival lamentou a perda.

"É um garoto de muita qualidade, vinha trabalhando bem, estávamos preparando uma possibilidade para ele. Infelizmente, aconteceu. Que ele seja feliz. Não temos o que fazer. Me impressionou desde o primeiro treino, estávamos buscando um caminho para ele na nossa equipe", declarou.

Vitinho estreia 'antes da hora'

Na última segunda-feira, após a derrota para o Juventude, Dorival disse que Vitinho dificilmente seria relacionado para o jogo contra o Bahia. O próprio jogador, em sua entrevista coletiva de apresentação, na última quarta-feira, afirmou que precisaria de tempo para estrear.

Os planos, entretanto, mudaram com o aumento dos desfalques. O atleta se colocou à disposição, e o treinador decidiu levá-lo ao banco de reservas, antecipando sua estreia.

"Nós não tínhamos sete ou oito jogadores. Tínhamos necessidades, carências, em razão disso tive que acelerar o processo do Vitinho. Em pouco tempo, ele conseguiu criar boas oportunidades, mas não fomos felizes nas finalizações", avaliou.

Com o resultado, o Timão fica estacionado na 13ª posição, com os mesmos 22 pontos, a seis do Z4. Nas últimas 11 partidas, a equipe ganhou somente uma vez. Dorival disse que a equipe nunca se desligou da briga contra o rebaixamento.

"Nós nunca desligamos, pode ter certeza. Estamos atentos, procuramos melhorar a todo momento, variando a forma de jogar. Estamos fazendo tudo que está a nosso alcance. Vejo um entendimento, mas falta o resultado. Isso está nos tirando a possibilidade de estarmos em um momento melhor", disse.

"Temos boas perspectivas com o Corinthians. Precisávamos de algumas correções nesta janela, mas estamos impossibilitados. Precisávamos elevar o nível do nosso grupo. Mesmo assim, o time tem feito jogos seguros. Alguns erros estão nos tirando pontos importantes. Fica difícil de explicar. Estamos treinando que nem maluco para tentar corrigir tudo isso", concluiu.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para domingo que vem, dia 24. A equipe enfrenta o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 16h (de Brasília). A partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão.