Diniz se derrete por Neymar após consolar santista em goleada: 'Aberração'

Neymar sofreu a pior derrota da carreira ao ser goleado por 6 a 0 pelo Vasco, de Fernando Diniz. Na saída de campo do MorumBIS, o atacante do Santos foi consolado pelo próprio técnico adversário, com quem trabalhou na seleção brasileira, em 2023.

O que aconteceu

Neymar desabou em campo após o apito final. Ele recebeu um longo abraço de Fernando Diniz e deixou o campo chorando.

Fernando Diniz falou sobre sua relação com Neymar na coletiva pós-jogo. Ele disse ter carinho pelo jogador e o classificou como um dos maiores da história do futebol.

O Neymar eu tenho uma relação. A gente conviveu poucos momentos presencialmente, quase todos na Seleção. Mas eu tenho um gostar muito verdadeiro em relação ao Neymar. Acho que ele é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, não só do futebol brasileiro. É um talento exuberante, sempre falo que é uma aberração Fernando Diniz, em coletiva pós-jogo

Neymar foi convocado por Fernando Diniz na curta passagem do técnico pela seleção brasileira. O treinador citou, inclusive, que ajudar Neymar era uma de suas missões no comando do time verde e amarelo.

Sempre achei que uma das missões era ajudar o Neymar na Seleção, para reconhecer o talento e, de alguma forma, dar uma estabilidade para que ele consiga colocar esse talento para fora. Tenho um carinho muito genuíno, vou torcer a vida inteira para que esteja bem, não só no futebol, como na sua vida pessoal

Neymar está suspenso para o próximo jogo do Santos, contra o Bahia, domingo (24), na Arena Fonte Nova. Já Fernando Diniz tem compromisso com o Vasco já na quarta-feira (20), em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, no Alfredo Jaconi, às 19h (de Brasília).