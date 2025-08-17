Topo

Danilo comenta reencontro com o Palmeiras e lamenta derrota do Botafogo

17/08/2025 22h56

O Botafogo poupou muitos titulares e acabou derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, neste domingo, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Danilo, ex-jogador do Verdão, comentou o reencontro com o antigo clube.

O jogador foi um dos poucos titulares que começaram a partida. Ele lamentou o resultado, que manteve o Botafogo longe da briga pelo título do Brasileiro.

"Muito feliz em reencontrar meus companheiros. Foi uma partida que no primeiro tempo criamos, mas não fizemos as chances. Eles criaram e fizeram o gol. Foi um jogo de detalhes e eles foram mais felizes", disse, em entrevista ao Prime Video.

Danilo pregou foco na sequência da temporada, principalmente na classificação para as quartas de final da Libertadores. O Botafogo enfrenta a LDU-EQU na próxima quinta-feira, em Quito, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libetadores.

"Temos que manter o trabalho do professor. Já cheguei me entrosando com os companheiros. Infelizmente, queríamos a vitória para encostar na briga pelas primeiras posições. Agora é esfriar a cabeça e pensar na partida contra a LDU", declarou.

O duelo contra o time equatoriano está agendado para as 21h (de Brasília). Os alvinegros jogam pelo empate para seguir na Libertadores.

