Topo

Esporte

Dana White entra na brincadeira após Carlos Prates fumar na coletiva do UFC 319

17/08/2025 11h54

O brasileiro Carlos Prates está com moral com a alta cúpula do Ultimate. Após nocautear Geoff Neal no card principal do UFC 319, no sábado (16), vitória que lhe rendeu o bônus de 'Performance da Noite', o atleta da equipe 'Fighting Nerds' passou pela coletiva de imprensa pós-show com o seu já tradicional cigarro na boca. O hábito, pouco comum entre atletas de alto nível, ainda mais logo depois de lutar, rendeu uma boa risada a Dana White, presidente da organização.

Ao entrar no palco da coletiva pós-UFC 319 e perceber que havia resquícios de fumaça e cheiro de cigarro no recinto, Dana White abriu um largo sorriso e questionou os presentes quem tinha fumado, em tom irônico. O ato do lutador brasileiro, no entanto, não pareceu ter incomodado, de verdade, o dirigente máximo da organização.

"Quem estava fumando aqui? (risos)", brincou Dana.

Prestígio em alta

Ao que tudo indica, o prestígio do atleta paulista dentro da organização está realmente em alta. Prova disso é que a alta cúpula do UFC parece estar disposta a atender todos os pedidos feitos por Carlos Prates após a vitória no evento de sábado. Além do pedido por um bônus de performance, já concedido, o atleta da 'Fighting Nerds' também deve ser ouvido pelos dirigentes do Ultimate na solicitação para garantir uma vaga no card do UFC Rio, no dia 11 de outubro.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por HOME OF FIGHT (@homeoffight)


Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: XInstagramFacebookYoutube e TikTok

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Palmeiras elimina Flamengo com golaços e vai à semi do Brasileiro feminino

Estêvão estreia pelo Chelsea em empate sem gols com o Crystal Palace na Premier League

Torcida do Palmeiras sofre tentativa de emboscada no trajeto ao Rio

Santos inicia procura de naming rights com WTorre e avança em estudos para SAF

Onde vai passar Internacional x Flamengo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Chelsea e Crystal Palace não saem do zero em estreia de Estêvão no Inglês

Na estreia de Estêvão no Inglês, Chelsea empata com Crystal Palace

Dana White entra na brincadeira após Carlos Prates fumar na coletiva do UFC 319

Carlos Miguel desembarca em São Paulo para reforçar o Palmeiras: "Estou motivado"

Jogo do Palmeiras hoje (17) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Manchester United x Arsenal pelo Inglês: veja onde assistir