Dana White entra na brincadeira após Carlos Prates fumar na coletiva do UFC 319

O brasileiro Carlos Prates está com moral com a alta cúpula do Ultimate. Após nocautear Geoff Neal no card principal do UFC 319, no sábado (16), vitória que lhe rendeu o bônus de 'Performance da Noite', o atleta da equipe 'Fighting Nerds' passou pela coletiva de imprensa pós-show com o seu já tradicional cigarro na boca. O hábito, pouco comum entre atletas de alto nível, ainda mais logo depois de lutar, rendeu uma boa risada a Dana White, presidente da organização.

Ao entrar no palco da coletiva pós-UFC 319 e perceber que havia resquícios de fumaça e cheiro de cigarro no recinto, Dana White abriu um largo sorriso e questionou os presentes quem tinha fumado, em tom irônico. O ato do lutador brasileiro, no entanto, não pareceu ter incomodado, de verdade, o dirigente máximo da organização.

"Quem estava fumando aqui? (risos)", brincou Dana.

Prestígio em alta

Ao que tudo indica, o prestígio do atleta paulista dentro da organização está realmente em alta. Prova disso é que a alta cúpula do UFC parece estar disposta a atender todos os pedidos feitos por Carlos Prates após a vitória no evento de sábado. Além do pedido por um bônus de performance, já concedido, o atleta da 'Fighting Nerds' também deve ser ouvido pelos dirigentes do Ultimate na solicitação para garantir uma vaga no card do UFC Rio, no dia 11 de outubro.

