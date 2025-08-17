Crespo volta a demonstrar confiança na base e torna Cotia protagonista da vez no São Paulo

O técnico Hernán Crespo voltou a demonstrar confiança nas crias do São Paulo no empate em 2 a 2 com o Sport, no último sábado, na Ilha do Retiro. O treinador, que tem tornado Cotia a protagonista da vez em sua segunda passagem, elogiou os atletas formados nas categorias de base do clube.

A aposta de Crespo na base começou ainda antes do jogo contra o Sport. O goleiro João Pedro, o zagueiro Igão, o meio-campista Pedro Ferreira e o lateral esquerdo Nicolas treinaram com os profissionais e foram relacionados para o confronto do último sábado.

Ao todo, 14 jogadores formados nas categorias de base do São Paulo foram relacionados para a partida. São eles: os atacantes Lucas Moura e Henrique Carmo; os meio-campistas Pablo Maia, Negrucci, Luan, Rodriguinho e Pedro Ferreira; os laterais Maik, Patryck e Nicolas; os goleiros Young, Leandro e João Pedro; e o zagueiro Igão.

Para além disso, mais de metade destes jogadores entrou em campo. Oito jogadores foram acionados por Crespo - seis como titulares e outros dois saindo do banco. O comandante, inclusive, promoveu a estreia do goleiro Young, que estava treinando no profissional desde 2021, mas ainda não havia tido oportunidade de estrear.

"Hoje, jogaram atletas que tinham menos minutos que outros, mas eles demonstraram que, pelo sacrifício grande que fizeram todos os dias até aqui e vão continuar fazendo, merecem oportunidades. Mas não é fácil, estamos no São Paulo e não é fácil. Disse para eles que todos terão oportunidades, porque confio no grupo", disse o treinador.

"[Eles] demonstraram que é normal ter erros e podem fazer coisas boas. Mas temos que apoiar. Porque são meninos, moleques que estão tendo suas primeiras experiências. Todos podem errar e fazer coisas boas. Estamos aqui para apoiá-los e ver essa reação psicológica de orgulho, de se recusar a perder, continuar a jogar bola. Acho que foi muito positivo", prosseguiu.

Os 14 jogadores formados em Cotia que foram relacionados para o jogo contra o Sport

O São Paulo perdia por 2 a 0 quando Henrique Carmo foi acionado e entrou na vaga de Ferreirinha. O garoto mudou a história do jogo e conferiu maior velocidade ao ataque tricolor, além de ter capacidade do drible no um contra um. A joia de 18 anos levou perigo justamente em algumas jogadas de linha de fundo.

Henrique também foi decisivo para o resultado. O jovem deu sua primeira assistência no profissional ao cruzar na cabeça de Lucas, que mostrou oportunismo e completou para o fundo das redes. A qualidade do garoto é tamanha que clubes da Europa tentam o empréstimo do atleta, como é o caso do PSV, da Holanda.

"Ficou muito claro quais são as características dele [Henrique]. Tem o um contra um, é rápido. Não é fácil demonstrar aquilo que você pode demonstrar no sub-20, chegar e fazer aqui no profissional. Ele mostrou, e agora tem que continuar mostrando para tentar ganhar mais minutos. Mas ganhar minutos aqui não é fácil. Jogam apenas 11 [risos]. Temos muitos jogos nesse momento, então acho que vai encontrar mais minutos, mas tem que merecer", avaliou o técnico.

O empate do São Paulo, aliás, se deu graças aos 'Made in Cotia'. Henrique Carmo deu o passe e Lucas Moura marcou de cabeça, enquanto o lateral Maik, já na reta final da partida, completou o placar. O duelo ainda teve uma falha de Young na saída de bola, mas Crespo pediu apoio aos jovens, ainda que cometam erros.

"Errar não é uma questão de velhos ou jovens. Todos erram. Quantos anos você tem? Eu tenho 50. Erro todos os dias. Podemos errar. Nada é garantia. Estamos aqui, e quando jogamos, podemos errar, e podemos fazer bem, como o Henrique. É muito simples. O que temos que fazer é apoiar, continuar e acreditar", concluiu o argentino.

Com o resultado, o São Paulo ampliou sua sequência invicta no Brasileiro para sete jogos (cinco vitórias e dois empates) e ainda conseguirá dormir no G6 da competição nacional. A equipe de Crespo subiu para a sexta posição, alcançando os 29 pontos, e torce por um tropeço do Mirassol para manter o posto.

O São Paulo, agora, volta suas atenções para uma decisão pelo mata-mata da Libertadores. O Tricolor enfrenta o Atlético Nacional nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de volta das oitavas de final. Com o empate sem gols na ida, a equipe são-paulina precisa de uma vitória simples para ir às quartas.