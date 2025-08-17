Coutinho valoriza vitória do Vasco após série ruim no Brasileiro

Neste domingo, o Vasco voltou a comemorar uma vitória no Campeonato Brasileiro após cinco jogos sem vencer. O Cruzmaltino goleou o Santos por 6 a 0, no Morumbis, pela 20ª rodada da competição.

Autor de dois gols na goleada, o meia Philippe Coutinho celebrou a primeira vitória após a série de resultados negativos na liga nacional. O time carioca acumulou três empates e duas derrotas no período.

"Jogo importante. Não vínhamos tendo os resultados positivos, mas a equipe vinha produzindo, jogando bem, em muitos desses resultados poderíamos ter saído vitoriosos. O futebol é assim. Vamos seguir trabalhando, independente da vitória de hoje. O caminho é bonito, temos muitas coisas para conquistar, mas é com trabalho que a gente chega lá. Manter os pés no chão depois desse jogo. Essa semana já tem jogo de novo e vamos concentrar para seguirmos bem e confiante, para ter bons resultados e conquistar coisas grandes com esse time", disse o meia do Vasco, em entrevista ao Premiere após o jogo.

EM PLENO MORUMBIS. PRA VARIAR. ASSIM COMO EM 89. ASSIM COMO EM 99. É O VASCO DA GAMA. ? O ??????? ?? ?????? AMASSA O SANTOS FORA DE CASA POR 6 A 0! ? ?? COUTINHO

? LUCAS PITON

? DAVID

? RAYAN

? TCHÊ TCHÊ ?: Matheus Lima | #VascoDaGama#SANxVAS... pic.twitter.com/K3HLcHDnJm ? Vasco da Gama (@VascodaGama) August 17, 2025

Coutinho também ressaltou que o elenco deve ser seguir com a mesma postura para a sequência da temporada.

"Nosso comprometimento é dar o nosso melhor. Dar a vida por esse clube. É isso que a gente sempre frisa antes dos jogos e treinamentos. Hoje mais uma vez entramos para dar a vida, e graças a Deus saímos com a vitória", afirmou.

Com o resultado, o Vasco chegou a 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos voltam a campo pelo Brasileiro nesta quarta-feira, contra o Juventude, em Caxias do Sul, em jogo adiado da 14ª rodada.