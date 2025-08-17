Topo

Esporte

Coutinho valoriza vitória do Vasco após série ruim no Brasileiro

17/08/2025 18h37

Neste domingo, o Vasco voltou a comemorar uma vitória no Campeonato Brasileiro após cinco jogos sem vencer. O Cruzmaltino goleou o Santos por 6 a 0, no Morumbis, pela 20ª rodada da competição.

Autor de dois gols na goleada, o meia Philippe Coutinho celebrou a primeira vitória após a série de resultados negativos na liga nacional. O time carioca acumulou três empates e duas derrotas no período.

"Jogo importante. Não vínhamos tendo os resultados positivos, mas a equipe vinha produzindo, jogando bem, em muitos desses resultados poderíamos ter saído vitoriosos. O futebol é assim. Vamos seguir trabalhando, independente da vitória de hoje. O caminho é bonito, temos muitas coisas para conquistar, mas é com trabalho que a gente chega lá. Manter os pés no chão depois desse jogo. Essa semana já tem jogo de novo e vamos concentrar para seguirmos bem e confiante, para ter bons resultados e conquistar coisas grandes com esse time", disse o meia do Vasco, em entrevista ao Premiere após o jogo.


Coutinho também ressaltou que o elenco deve ser seguir com a mesma postura para a sequência da temporada.

"Nosso comprometimento é dar o nosso melhor. Dar a vida por esse clube. É isso que a gente sempre frisa antes dos jogos e treinamentos. Hoje mais uma vez entramos para dar a vida, e graças a Deus saímos com a vitória", afirmou.

Com o resultado, o Vasco chegou a 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos voltam a campo pelo Brasileiro nesta quarta-feira, contra o Juventude, em Caxias do Sul, em jogo adiado da 14ª rodada.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Mattos vê goleada como "tragédia", pede perdão à torcida e coloca Santos no mercado por novo técnico

Balbuena marca gol em seu 2º jogo pelo Grêmio e comemora: "Trabalho deu certo"

Com dois de Walter Clar, Chapecoense bate o Paysandu pela Série B

Neymar fala que goleada diante do Vasco foi maior vergonha da carreira: 'Foi uma m...'

Sporting atropela o Arouca e assume a liderança do Português

Hulk reclama de inconsistência do Galo após derrota e critica arbitragem

Neymar chora após goleada sofrida pelo Santos: "Muita vergonha"

Hulk reclama de expulsões e atitude do árbitro: 'mostra o ego'

Cleber Xavier não resiste à goleada do Vasco e não é mais técnico do Santos

Mattos sobre goleada sofrida pelo Santos: 'Precisamos pedir perdão'

Na estreia oficial de Modric, Milan vence time da segunda divisão e avança na Copa da Itália