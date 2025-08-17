Cotia resolve para o São Paulo, mas titular preocupa em noite de reservas

Hernán Crespo deu chance a Cotia e viu a categoria de base do São Paulo ser decisiva ao buscar o empate contra o Sport, por 2 a 2, pelo Brasileirão. Mas, num jogo em que apostou nos reservas como forma de prevenção para a Libertadores, o técnico viu um de seus titulares sair de campo com dores e virar preocupação para o decisivo jogo de terça-feira.

O que aconteceu

O técnico argentino iniciou o jogo na Ilha do Retiro com a maior parte do time formada em casa. Seis dos 11 jogadores que foram titulares em Recife saíram de Cotia: Young, Maik, Patryck, Luan, Pablo Maia e Rodriguinho. Mais que isso: dos 23 atletas relacionados, 13 eram de casa.

A base não começou bem, com Young falhando logo em sua estreia, mas foram os "Made In Cotia" que buscaram o empate. E boa parte do começo da reação tricolor pode ser colocada na conta de Lucas Moura e Henrique, outros dois revelados em casa que brilharam na Ilha do Retiro.

Lucas Moura reencontrou as redes. O camisa 7 aproveitou escanteio cobrado por Henrique e, de cabeça, colocou fogo no jogo, voltando a balançar as redes depois de mais de seis meses — o último gol havia sido no clássico contra o Santos, em 1º de fevereiro.

Apesar do gol, a dúvida sobre a volta de Lucas à titularidade continua. O meia, que entrou no segundo tempo nos três últimos jogos, foi alvo de uma das perguntas a Crespo na coletiva. "[Tem chance] Como todos. Estou muito feliz por ele porque fez gol depois de muito tempo, e muito contente pelos minutos em campo. Todos têm possibilidade de ser titular", despistou o técnico.

Já Henrique fez muito mais do que dar a assistência para o primeiro gol. O garoto revelado em Cotia infernizou a zaga do Sport e deu fôlego ao São Paulo para buscar a reação.

O suado gol de empate veio com Maik, outro jovem de Cotia que quase foi dispensado e tem dado a volta por cima. Depois de se destacar diante do Vitória, ele encheu o pé para, já aos 46min do segundo tempo, fazer o gol que garantiu o empate ao São Paulo.

Os números comprovam que Cotia tem 'dado bom' em 2025. Dos 59 gols marcados na temporada, mais de um quarto foi de jogadores formados na base tricolor: 15.

São meninos, moleques, que estão tendo as primeiras experiências. Estamos aqui para apoiá-los e ver essa reação psicológica de orgulho, de vestir a camisa e não perder, se recusar perder, continuar jogando bola, abrindo o espaço quando era difícil encontrar. Acho que foi muito positivo Hernán Crespo, em coletiva pós-jogo

As dores de Allan Franco

Allan Franco, do São Paulo, faz cara de dor no banco de reservas após deixar o campo diante do Sport Imagem: Rafael Vieira/AGIF

Mas nem tudo foram flores. Hernán Crespo resolveu preservar quatro de seus principais jogadores pensando no duelo contra o Atlético Nacional pela Libertadores: Rafael, Marcos Antônio, Alisson e Luciano. Mas Alan Franco, um dos poucos titulares que foram a campo ontem, saiu mancando no segundo tempo com dor no pé direito e virou preocupação.

O São Paulo encara terça-feira o Atlético Nacional no MorumBis pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Depois de empate sem gols na Colômbia, o time de Hernán Crespo avança com vitória simples. Novo empate leva a decisão para as penalidades.