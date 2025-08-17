Topo

Como mandante, Santos não é derrotado pelo Vasco há quase oito anos

Neste domingo, Santos e Vasco se enfrentam no Morumbis, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Querendo sair vitorioso do duelo, o Peixe se apega em um grande tabu contra o Cruzmaltino: como mandante, o Alvinegro Praiano não perde para o Gigante da Colina desde 2017.

A última vez que o Vasco derrotou o Santos como visitante foi em 8 de novembro de 2017, quando bateu o Peixe por 2 a 1, pela 33ª rodada do Brasileirão daquele ano. Os gols do Cruzmaltino foram marcados por Evander e Nenê, enquanto Ricardo Oliveira fez o tento de honra dos santistas.

Desde então, as equipes se enfrentaram cinco vezes com o Santos na condição de mandante. O Peixe saiu com a vitória em três oportunidades, além de dois empates. Quatro destes jogos foram pelo Campeonato Brasileiro, enquanto um deles foi pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2019.

Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Período complicado

Agora, ambas as equipes lutam contra a zona de rebaixamento. O Vasco, buscando quebrar este tabu incômodo, precisa vencer para deixar a 17ª colocação, a primeira na zona da degola. Por sua vez, o Santos tem apenas cinco pontos a mais que o Cruzmaltino, porém, com duas partidas a menos que os cariocas.

Veja como foram os últimos confrontos entre Santos x Vasco, com o Peixe como mandante:

Santos 4 x 1 Vasco - Brasileirão 2023

Santos 2 x 2 Vasco - Brasileirão 2020

Santos 3 x 0 Vasco - Brasileirão 2019

Santos 2 x 0 Vasco - Copa do Brasil 2019

Santos 1 x 1 Vasco - Brasileirão 2018

