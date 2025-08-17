Como mandante, Santos não é derrotado pelo Vasco há quase oito anos

Neste domingo, Santos e Vasco se enfrentam no Morumbis, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Querendo sair vitorioso do duelo, o Peixe se apega em um grande tabu contra o Cruzmaltino: como mandante, o Alvinegro Praiano não perde para o Gigante da Colina desde 2017.

A última vez que o Vasco derrotou o Santos como visitante foi em 8 de novembro de 2017, quando bateu o Peixe por 2 a 1, pela 33ª rodada do Brasileirão daquele ano. Os gols do Cruzmaltino foram marcados por Evander e Nenê, enquanto Ricardo Oliveira fez o tento de honra dos santistas.

Desde então, as equipes se enfrentaram cinco vezes com o Santos na condição de mandante. O Peixe saiu com a vitória em três oportunidades, além de dois empates. Quatro destes jogos foram pelo Campeonato Brasileiro, enquanto um deles foi pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2019.

Período complicado

Agora, ambas as equipes lutam contra a zona de rebaixamento. O Vasco, buscando quebrar este tabu incômodo, precisa vencer para deixar a 17ª colocação, a primeira na zona da degola. Por sua vez, o Santos tem apenas cinco pontos a mais que o Cruzmaltino, porém, com duas partidas a menos que os cariocas.

Veja como foram os últimos confrontos entre Santos x Vasco, com o Peixe como mandante:

Santos 4 x 1 Vasco - Brasileirão 2023



Santos 2 x 2 Vasco - Brasileirão 2020



Santos 3 x 0 Vasco - Brasileirão 2019



Santos 2 x 0 Vasco - Copa do Brasil 2019



Santos 1 x 1 Vasco - Brasileirão 2018