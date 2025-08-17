Com reforço, São Paulo se reapresenta e abre preparação para pegar o Atlético Nacional

Neste domingo, no CT da Barra Funda, o São Paulo se reapresentou e iniciou a preparação para enfrentar o Atlético Nacional, pelo duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. A comissão técnica de Hernán Crespo ganhou o reforço de Rafael Tolói, recém-contratado, que treinou pela primeira vez com o grupo neste retorno.

Na última sexta-feira, o Tricolor Paulista anunciou o retorno do zagueiro ítalo-brasileiro, que estava livre no mercado após deixar a Atalanta, da Itália, na última temporada. O atleta de 34 anos assinou com o São Paulo até dezembro de 2026, com possibilidade de prorrogação do contrato até o fim de 2027 em caso de cumprimento de metas.

O jogador, entretanto, não poderá reforçar a equipe no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional, já que não é mais possível inscrever novos jogadores nesta etapa da competição. Ele será inscrito apenas se o Tricolor avançar de fase.

Reforço do Tricolor, Rafael Toloi treinou pela primeira vez com os companheiros de equipe!

Para o jogo da Libertadores, Rafael, os meio-campistas Alisson e Marcos Antonio e o atacante Luciano, preservados no empate por 2 a 2 contra o Sport, em Recife, pela 20ª rodada do Brasileirão, devem retornar ao time titular.

Por outro lado, Crespo terá as ausências de Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda), Wendell (lesão muscular na coxa esquerda), Oscar (fratura vertebral), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo acompanhada de lesão no menisco).

A bola nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de volta das oitavas de final. Com o empate sem gols na ida, a equipe são-paulina precisa de uma vitória simples para avançar às quartas.

Antes do confronto, o time paulista volta a treinar nesta segunda-feira, novamente no CT da Barra Funda. Será o último treino para Crespo ajustar a equipe e definir quem vai a campo rumo às quartas da Libertadores.