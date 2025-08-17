Topo

Esporte

Com dois de Walter Clar, Chapecoense bate o Paysandu pela Série B

17/08/2025 19h12

Neste domingo, a Chapecoense venceu o Paysandu por 2 a 0, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá. Walter Clar, inspirado, marcou os gols do time da casa.

Com o resultado, a Chapecoense alcançou os 37 pontos, atrás apenas de Goiás e Coritiba, no terceiro lugar. Já o Paysandu permanece na vice-lanterna, com apenas 21.

A Chapecoense volta a campo nesta sexta-feira, quando visita o Athletic, pela 23ª rodada da Série B, às 19h (de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal. Já o Paysandu pega o Operário no próximo domingo, às 16h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro.

O jogo

A Chapecoense inaugurou o marcador aos 19 minutos do primeiro tempo. Walter Clar recebeu cruzamento rasteiro de Maílton dentro da pequena área e concluiu para o gol.

Ainda no primeiro tempo, o Paysandu respondeu. Após cobrança de escanteio, Luan Freitas cabeceou, mas Bruno Leonardo salvou debaixo da trave.

A Chapecoense ampliou o placar aos 10 minutos da etapa complementar. O cruzamento de Giovanni Augusto atravessou toda a área e caiu nos pés de Clar, que chutou forte para vencer o goleiro Gabriel Mesquita.

Aos 40 minutos do segundo tempo, os donos da casa quase marcaram o terceiro. Neto Pessoa cabeceou após cruzamento de Maílton, mas Gabriel Mesquita fez boa defesa.

