Com Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Brasileirão feminino tem semis definidas

O Campeonato Brasileiro feminino definiu neste domingo os quatro clubes classificados para as semifinais da competição. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro seguem na disputa pelo título e agora se preparam para os confrontos decisivos.

O Corinthians confirmou sua vaga após eliminar o Bahia com duas vitórias - 2 a 1 fora de casa e 2 a 0 no Pacaembu. A equipe alvinegra garantiu a classificação com gols de Érika e Duda Sampaio, mostrando eficiência tanto na defesa quanto no ataque. Nas semifinais, o Timão enfrentará o São Paulo, que avançou ao vencer a Ferroviária nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no Morumbi. O Tricolor teve o gol de empate marcado por Crivelari e contou com precisão nas cobranças de Jé Soares, Kaká, Calderan e Maressa.

Pelo outro lado da chave, o Palmeiras superou o Flamengo com uma virada impressionante. Após perder por 3 a 2 no jogo de ida, o Verdão venceu por 3 a 0 na Arena Barueri, com gols de Tainá Maranhão, Brena e Amanda Gutierres, garantindo a vaga com um agregado de 5 a 3. O adversário do Alviverde será o Cruzeiro, que eliminou o Red Bull Bragantino com vitória por 2 a 0 em casa, após empate sem gols na partida de ida.

PROMESSA DE JOGÃO! ? A segunda semifinal do #BrasileirãoFeminino está definida! Teremos Palestrinas x Cabulosas! ?? pic.twitter.com/e7Re5ftdpn ? Brasileirão Feminino (@BRFeminino) August 17, 2025

Nas semifinais, Corinthians e São Paulo se enfrentarão em jogos de ida e volta, com o Tricolor tendo o mando de campo no primeiro duelo e o Timão decidindo em casa. Palmeiras e Cruzeiro também jogarão nos dois confrontos, com o Alviverde abrindo a série em Barueri e encerrando a decisão na Arena Independência, em Belo Horizonte.

A CBF ainda deve divulgar datas e horários oficiais das semifinais, previstas para os próximos dois finais de semana. Até lá, os quatro clubes também terão compromissos pelos campeonatos estaduais, ajustando o ritmo e a preparação para os jogos decisivos.

Confira os confrontos da semifinal do Brasileirão feminino



* à direita, times que definem a vaga como mandante