Com 4 expulsos, Grêmio vence Atlético-MG de virada e se afasta do Z4 do Brasileirão

O Grêmio conquistou uma importante vitória fora de casa neste domingo ao bater o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, por 3 a 1, de virada, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Scarpa, com um golaço, abriu o placar para o Galo. Edenílson e Balbuena viraram o jogo para o Tricolor gaúcho. A partida teve quatro expulsões, duas para cada lado: Carlos Vinícius e Dodi do lado gremista e Cuello e Júnior Santos pelo lado atleticano.

Com o resultado, o Grêmio foi a 23 pontos, se distanciando da zona de rebaixamento do Brasileirão. Já o Atlético-MG perdeu a oportunidade de se manter na parte de cima da tabela.

O Atlético-MG volta a campo na próxima quinta-feira, quando visita o Godoy Cruz, na Argentina, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, em Belo Horizonte, o Galo venceu por 2 a 1. Já o Grêmio terá pela frente o Ceará, no próximo sábado, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Atlético-MG abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Em jogada ensaiada, Hulk cobrou falta ajeitando para Gustavo Scarpa chegar batendo de primeira, de longa distância, acertando o ângulo para marcar um golaço para o Galo.

Porém, antes do intervalo, mais precisamente aos 44 minutos, o Grêmio conseguiu chegar ao empate. Marlon cobrou escanteio e Edenilson apareceu no meio da área para completar de cabeça, já caindo, mandando no cantinho, sem chances para o goleiro Everson.

No segundo tempo o Grêmio tratou de virar a partida logo nos primeiros minutos. Aos 12, Marlon cobrou escanteio, a defesa do Atlético-MG tentou afastar o perigo, mas a bola sobrou para Balbuena, que, dentro da área, completou para o fundo das redes.

Mas, o Tricolor gaúcho não ficou em situação confortável no jogo. Pouco depois, Carlos Vinícius, o badalado reforço gremista, acabou sendo expulso depois de atingir Iván Román com o braço fora da disputa de bola.

A vantagem numérica do Atlético-MG, contudo, durou menos de 20 minutos. Aos 31, Cuello atingiu o adversário com um pisão e, após revisão do VAR, o árbitro retirou o cartão amarelo dado a ele e o expulsou.

Antes do apito final, o Grêmio ainda marcou o terceiro gol para dar números finais à partida. Riquelme recebeu na intermediária e deu passe açucarado para André Henrique invadir a área e rolar para Aravena completar de primeira para o fundo das redes, garantindo os três preciosos pontos para o Tricolor gaúcho.

Já nos acréscimos, o árbitro da partida ainda expulsou Júnior Santos, do Atlético-MG, e Dodi, do Grêmio, por protagonizarem uma confusão no gramado, o que fez com que as duas equipes terminassem o jogo com 9 atletas em campo para cada lado.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 1 X 3 GRÊMIO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 17 de agosto de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique de Lima Filho (RJ)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Gols: Gustavo Scarpa, aos 37 do 1ºT (Atlético-MG); Edenílson, aos 44 do 1ºT, Balbuena, aos 12 do 2ºT, e Aravena, aos 45 do 2ºT (Grêmio)



Cartões amarelos: Reinier, Hulk, Junior Alonso (Atlético-MG); André Henrique (Grêmio)



Cartão vermelho: Carlos Vinícius, Dodi (Grêmio); Cuello, Júnior Santos (Atlético-MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Biel), Román (Júnior Santos), Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes) e Reinier (Rony); Scarpa, Cuello e Hulk.



Técnico: Cuca.

GRÊMIO: Tiago Volpi; Ronald, Balbuena, Kanneman e Marlon; Cuéllar (Alex Santana), Villasanti (Dodi) e Edenílson (Aravena); Alysson (Riquelme), Cristian Oliveira (André Henrique) e Carlos Vinícius.



Técnico: Mano Menezes.