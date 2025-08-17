Cobertor humano! Du Plessis descreve sensação de impotência contra Chimaev no UFC 319

Derrotado de forma indiscutível por Khamzat Chimaev na luta principal do UFC 319, no último sábado (16), Dricus du Plessis manteve a classe no seu primeiro discurso após a perda do cinturão peso-médio (84 kg) da organização. Logo após o final do combate, ainda dentro do octógono do evento sediado em Chicago (EUA), o lutador sul-africano exaltou o desempenho do seu algoz e fez questão de parabenizá-lo pela merecida conquista.

Questionado sobre suas impressões do confronto pelo comentarista oficial do Ultimate Joe Rogan, Du Plessis ativou o 'modo sincerão' e admitiu que não conseguiu encontrar respostas para o jogo de Chimaev na luta agarrada. De acordo com o agora ex-campeão do UFC, o que mais lhe surpreendeu foi a capacidade do russo em antecipar seus movimentos, neutralizando qualquer tentativa sua de se desvencilhar de Khamzat, descrito por 'DDP' como uma espécie de 'cobertor humano'.

"O cara tem um controle por cima incrível. Ele é como um cobertor. Não foi uma questão de força. Não foi tão físico, era quase como se ele soubesse qual seria meu próximo movimento. Ele conseguiu isso sem usar muita força e eu tive que decidir, eu vou ficar de costas (no chão) ou deixá-lo nas minhas costas? No final, eu fui para cima, peguei as costas (dele). Quase consegui sentir o gosto da vitória, mas parabéns para Khamzat. Ele merece isso 100%. Me venceu de forma justa esta noite. Ele foi o melhor homem nesta noite e eu vou voltar, e vou voltar para pegar meu cinturão de volta. Mas por agora, é dele e ele merece. Vou voltar mais forte e melhor do que nunca", declarou Du Plessis.

Domínio traduzido em recordes

A superioridade de Khamzat Chimaev sobre Dricus du Plessis pôde ser observada também nos números. Afinal de contas, o lutador russo quebrou algumas marcas históricas do UFC na noite de sábado. Com 510 golpes significativos aplicados e 21 minutos e 40 segundos de domínio no solo nos cinco rounds contra Du Plessis, o russo agora detém os recordes nestas categorias.

