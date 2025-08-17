Cléber Xavier é demitido do Santos após goleada histórica contra o Vasco
Cléber Xavier não resistiu à histórica goleada de 6 a 0 para o Vasco neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Santos anunciou a demissão do técnico minutos após o apito final.
O que aconteceu
O Santos foi goleado por 6 a 0 pelo Vasco no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. O time vinha de vitórias contra Juventude (3 a 1) e Cruzeiro (2 a 1), mas foi humilhado pelo Vasco de Fernando Diniz diante de sua própria torcida, que encheu o estádio do São Paulo.
Cléber Xavier sequer deu coletiva após o jogo. Ele deixa o comando do Santos com 15 jogos na conta, sendo cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas —aproveitamento de apenas 42%.
A passagem de Cléber Xavier no Santos durou menos de quatro meses. Ele foi anunciado em 29 de abril e fez a sua estreia no dia 1º de maio, no empate com o CRB, pela Copa do Brasil.
Cléber Xavier tinha contrato com o Peixe só até dezembro. Ele passou 24 anos como auxiliar de Tite e teve no Santos a sua primeira experiência como técnico profissional.
O Santos volta a campo no próximo domingo, dia 24, para encarar o Bahia na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. O time da Vila Belmiro não contará com Neymar, suspenso pelo terceiro amarelo.